포르투의 황인범, 시즌 개막전 벤치…팀은 알베르카 꺾고 2연패 시동

AI 핵심 요약beta
- 황인범이 10일 포르투 리그 개막전서 벤치를 지켰다.
- 포르투는 알베르카를 2-0으로 꺾고 첫 승을 거뒀다.
- 전반 PK 두 골로 승부를 갈랐고 리그 2연패를 출발했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 포르투갈 명문 FC 포르투로 이적한 국가대표 미드필더 황인범이 정규리그 개막전에서 벤치를 지켰다.
포르투는 10일(한국시간) 포르투갈 포르투의 이스타디우 두 드라강에서 열린 2026-2027시즌 포르투갈 프리메이라리가 1라운드 홈경기에서 알베르카를 2-0으로 제압했다. 지난 시즌 디펜딩 챔피언인 포르투는 리그 2연패 및 통산 32번째 우승을 향한 기분 좋은 첫발을 내디뎠다.
이날 교체 명단에 이름을 올린 황인범은 끝내 파리올리 감독의 호출을 받지 못하고 벤치에서 경기를 마쳤다. 황인범은 지난달 21일 페예노르트(네덜란드)를 떠나 이적료 450만 유로(약 73억 원)에 포르투 유니폼을 입었다. 계약 기간은 3년에 1년 연장 옵션이 포함된 조건이었다.
황인범은 지난 2일 SCU 토레엔세와의 2026 포르투갈 슈퍼컵에서 후반 28분 교체 투입되어 성공적인 공식 데뷔전을 치렀다. 당시 위협적인 중거리 슈팅과 송곳 같은 패스를 선보이며 팀의 1-0 승리에 기여했다. 그러나 기대를 모았던 정규리그 첫 출전은 다음 기회로 미루게 됐다.
경기는 포르투의 주도 속에 전반에만 터진 페널티킥 두 방으로 갈렸다. 전반 9분 안드레 실바가 자신이 직접 얻어낸 페널티킥을 성공시켜 기선을 제압했다. 이어 전반 44분 상대 반칙으로 얻어낸 두 번째 페널티킥을 가브리 베이가가 깔끔하게 마무리하며 승기를 잡았다.
psoq1337@newspim.com