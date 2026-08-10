청주 상당산성 생태휴식공간 조성 ...17억 투입

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 10일 상당산성 도시생태 휴식공간 조성을 완료했다.
- 17억 원을 투입해 데크로드와 쉼터, 전망시설을 설치했다.
- 산림 복원과 식생 보강으로 휴양·경관 기능을 높였다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 상당산성 일원이 시민들이 자연을 가까이에서 즐기며 휴식할 수 있는 산림휴양 공간으로 새롭게 탈바꿈했다.
청주시는 상당산성 일원에 추진한 '도시생태 휴식 공간 조성 사업'을 완료했다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 2025년 충북도 환경보전 기금 생태계 보전 부담금 지원 대상 사업으로 선정돼 추진됐다.
총사업비는 17억 원으로 도비 7억 원과 시비 10억 원이 투입됐다. 시는 기존 산림 자원을 보전·복원하는 동시에 시민들이 보다 안전하고 편리하게 숲을 이용할 수 있도록 산책로와 휴게시설 확충에 초점을 맞췄다.
주요 사업으로 데크로드를 조성해 보행 환경을 개선하고 데크쉼터와 전망 데크, 네트벤치, 선베드 등을 설치했다. 시민들이 숲길을 걸은 뒤 주변 경관을 바라보며 편안하게 휴식할 수 있도록 공간을 구성했다.
계절별 볼거리도 더했다. 초화류와 관목을 식재하고 기존 산림과 조화를 이루는 식생을 도입해 생태적 가치와 경관성을 높였다. 숲 가꾸기를 통한 산림 복원도 병행해 건강한 산림 생태계 회복과 지속 가능한 산림 환경 조성에도 힘을 보탰다.
시 관계자는 "앞으로도 체계적인 산림 관리와 시설 유지 관리를 통해 산림의 공익적 가치를 높이고 산림 복지 기반을 확충하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com