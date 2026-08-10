세븐틴, 日 레코드협회 '밀리언' 인증 추가…K팝 역대 최다 기록

AI 핵심 요약beta
- 세븐틴이 10일 일본 레코드협회서 ‘올웨이즈 유어스’로 밀리언 인증을 받았다
- 세븐틴은 일본서 통산 4번째 밀리언 인증을 기록해 K팝 최다를 세웠다
- 세븐틴은 일본서 앨범 흥행과 솔로 활동으로 현지 인기를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 세븐틴이 일본 레코드협회에서 '밀리언' 인증을 받으며 또 하나의 K팝 신기록을 세웠다.
10일 일본 레코드협회에 따르면 세븐틴의 현지 베스트 앨범 '올웨이즈 유어스(ALWAYS YOURS)'는 지난 7월 누적 출하량 100만 장을 넘겨 골드 디스크 '밀리언' 인증을 받았다. 일본 레코드협회는 매월 음반 누적 출하량을 기준으로 골드(10만 장), 플래티넘(25만 장), 더블 플래티넘(50만 장), 트리플 플래티넘(75만 장) 등을 구분해 골드 디스크 인증을 준다.
이로써 세븐틴은 일본 첫 번째 EP '드림(DREAM)', 미니 10집 'FML'과 미니 11집 '세븐틴스 헤븐(SEVENTEENTH HEAVEN)'에 이어 통산 네 번째 '밀리언' 인증을 손에 넣게 됐다. 하이브 재팬에 따르면 이는 K팝 아티스트 역대 최다 기록이다.
세븐틴은 소속사 플레디스 엔터테인먼트를 통해 "지난달 '세븐틴스 헤븐'의 '밀리언' 인증에 이어 또 한 번 기쁜 소식을 접하게 되어 감사하고 영광이다"라며 "앞으로도 다양한 활동을 보여드릴 테니 따뜻한 응원 부탁드린다"라고 전했다.
앞서 세븐틴은 2000년대 이후 K팝 아티스트 중 유일하게 한국 음반으로 100만 장 넘는 일본 내 출하량을 기록해 압도적인 현지 위상을 입증한 바 있다.
'올웨이즈 유어스'는 2023년 발매 당시 오리콘 '주간 앨범 랭킹'과 '주간 합산 앨범 랭킹' 1위를 휩쓴 데 이어, '오리콘 연간 랭킹 2023'(집계기간 2022년 12월 26일 자~2023년 12월 18일 자) 5위에 오르는 등 흥행에 성공했다. 타이틀곡 'Ima -Even if the world ends tomorrow-'도 라인 뮤직 데일리 송 톱100 정상에 올랐다.
세븐틴은 앨범, 공연, 뉴미디어 등 분야를 막론하고 다채로운 콘텐츠를 쏟아내며 '슈퍼 플랫폼'다운 활약을 이어오고 있다.
V8(디에잇, 버논)이 평단과 대중의 호평 속에서 미니 1집 'V8' 활동을 마친 데 이어 팀의 '만능 막내' 디노가 지난 3일 '부캐' 피철인으로 솔로 앨범 '길보드(吉BOARD)'를 발표했다. 신보는 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'과 일본 아이튠즈 '톱 앨범'에서 각각 3위에 오르는 등 현지에서도 인기몰이 중이다.
alice09@newspim.com