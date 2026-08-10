전장연 출근길 지하철 탑승 시위…1호선 용산역 상행선 무정차 통과

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 지하철 탑승 시위로 10일 오전 8시 10분부터 1호선 용산역에서 상행선 열차가 무정차 통과하고 있다.
전장연은 이날 오전 8시부터 혜화역과 용산역 플랫폼에서 탑승 시위를 진행 중이다.
서울교통공사는 안전 안내문자를 발송해 "현재 집회시위로 인해 1호선 용산역 상행선(서울역·청량리역 방면) 무정차 통과 중"이라고 알렸다.
kh99@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 지하철 탑승 시위로 10일 오전 8시 10분부터 1호선 용산역에서 상행선 열차가 무정차 통과하고 있다.
전장연은 이날 오전 8시부터 혜화역과 용산역 플랫폼에서 탑승 시위를 진행 중이다.
서울교통공사는 안전 안내문자를 발송해 "현재 집회시위로 인해 1호선 용산역 상행선(서울역·청량리역 방면) 무정차 통과 중"이라고 알렸다.
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