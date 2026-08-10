韩券商：KOSPI指数本周或迎修复行情

纽斯频通讯社首尔8月10日电 韩国Kiwoom证券10日发布研报称，在美国与伊朗恢复谈判进展、美国7月通胀数据、海内外企业业绩以及半导体板块投资情绪等多重因素影响下，韩国综合股价指数（KOSPI）本周有望展开修复行情。本周KOSPI指数区间为6000点至7000点。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

Kiwoom证券认为，本周市场关注的主要因素包括美国与伊朗恢复谈判进展、美国7月消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）、思科（Cisco）等美国科技企业业绩，以及韩国未来资产证券、新世界集团等上市公司业绩，同时半导体板块投资情绪和资金流向变化也将对市场走势产生重要影响。

韩国股市上周走势分化。受半导体行业景气预期走弱及获利回吐影响，KOSPI指数全周下跌5.1%；创业板（KOSDAQ）指数则上涨11.0%。其中，三星电子、SK海力士等半导体权重股跌幅较大，而机器人、生物医药等成长板块受到资金青睐。

在宏观层面，Kiwoom证券认为，美国7月通胀数据将成为本周市场焦点。根据彭博社统计的市场预期，美国7月CPI同比涨幅预计为3.4%，低于6月的3.5%；核心CPI同比涨幅预计为2.5%，低于6月的2.6%。美国7月CPI和PPI将分别于8月12日和13日公布。

Kiwoom证券研究员韩智英（音）表示，目前尚未出现企业大规模裁员迹象，7月就业数据在一定程度上削弱了美联储继续加息的理由。如果7月CPI、PPI数据未明显高于预期，市场风险偏好有望继续得到支撑。

在企业层面，Kiwoom证券认为，本周海外科技企业业绩对韩国股市的影响将超过韩国国内企业。海外科技企业业绩将进一步缓解市场对人工智能和存储芯片需求见顶的担忧，其对韩国股市的影响力预计将高于今年第一季度财报季。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社