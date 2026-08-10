김해시, 김해여고 앞 일방통행 도로 정식 시행…안전한 통학 환경 조성

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 10일 김해여고 앞 시간제 일방통행을 시행했다.
- 등굣길 혼잡이 심한 4ｍ 도로를 평일 오전 7시30분부터 제한했다.
- 시범운영 뒤 학교 주차장을 주민에 한시 개방하기로 했다.
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학교와 주민 협조 통학 환경 개선 기대
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 김해여고 앞 등굣길 교통 혼잡을 해소하고 학생들의 안전한 통학 환경을 조성에 나선다.
시는 10일부터 김해여고 정문 앞 도로의 시간제 일방통행을 정식 시행한다고 밝혔다.
해당 구간은 김해여고 정문에서 방주맨션 방향으로 이어지는 도로로 폭이 약 4ｍ에 불과해 등교시간 차량과 보행자가 뒤섞이는 문제가 있었다. 시는 지난 3월부터 7월까지 5개월 동안 이 구간에서 시간제 일방통행을 시범 운영했다.
일방통행은 평일 오전 7시 30분부터 8시 30분까지 적용한다. 휴업일에는 운영하지 않는다.
시범 운영 기간에는 등교시간 차량 통행 방향을 김해여고 정문에서 방주맨션 방면으로 제한했다. 시는 차량 흐름이 단순해지면서 등교시간대 혼잡이 줄고, 학생들의 보행 안전도 개선된 것으로 보고 있다.
김해여고는 시범 운영에 협조한 인근 주민들의 주차 불편을 덜기 위해 학교 주차장을 주민에게 한시적으로 개방하기로 했다. 시는 정식 시행에 앞서 교통안전표지판과 관련 시설물을 정비하고 유관기관과 협력해 차량 통행과 보행 안전을 관리할 계획이다.
시 관계자는 "주민들의 협조와 양해 덕분에 시범 운영을 마칠 수 있었다"며 "학교와 주민의 의견을 지속적으로 들으며 학생들이 안전하게 통학할 수 있는 교통 환경을 조성하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com