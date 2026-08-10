'청년문화예술패스' 추가 발급, 공연·전시·영화 이어 도서까지 지원 분야 확대

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 문예위가 10일 청년문화예술패스 추가 발급했다.
- 2006·2007년생 대상이며 도서까지 지원 분야를 넓혔다.
- 수도권 15만원, 비수도권 20만원을 12월31일까지 쓴다.
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8월 10일 오전 10시부터 '청년문화예술패스' 누리집에서 추가 발급 접수
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)와 함께 '청년문화예술패스'를 추가로 발급한다. 추가 발급 신청은 10일 오전 10시부터 공식 누리집에서 받는다.
◆올해 '청년문화예술패스'는 2006년생과 2007년생이 지원 대상
'청년문화예술패스'는 대한민국 19~20세 청년에게 공연·전시·영화 등 문화예술 향유 기회를 제공하는 사업으로서, 올해는 2006년생과 2007년생이 지원 대상이다. 이번 추가 발급부터는 지원 분야를 기존 공연·전시·영화에 이어 도서까지 확대함으로써 청년들이 관심과 취향에 맞는 다양한 문화예술을 경험할 수 있도록 했다.
올해 '청년문화예술패스'는 상반기 발급 기간(2026. 2. 25.~6. 30.) 동안 약 26만 5천여 명이 발급받았다. 이용자 대상 설문조사에서 응답자의 89.2%가 "'청년문화예술패스'가 향후 문화생활에 도움이 될 것"이라고 답해 이 사업이 청년들의 문화향유 취향을 형성해 가는 계기가 되고 있음을 보여줬다.
◆수도권 거주 청년 15만 원, 비수도권 거주 청년 20만 원 지원
이번 청년문화예술패스 추가 발급은 상반기 발급 이후 전액 미사용으로 회수된 지원금을 활용해 추진하는 것이다. 신청 기간은 8월 10일 오전 10시부터 11월 30일까지이며, 신청순으로 발급한다. 다만 신청자가 많을 경우 조기에 마감될 수 있다. 신청 당시 행정안전부 주민등록상 거주지를 기준으로 수도권 거주 청년에게는 15만 원, 비수도권 거주 청년에게는 20만 원을 지원한다. 다만 상반기에 청년문화예술패스를 발급받은 후 7월 31일까지 지원금을 한 번도 사용하지 않아 지원금 전액이 회수된 사람은 이번 추가 발급 대상에서 제외된다.
지원금은 12월 31일까지 9개 협력판매처에서 공연·전시·영화를 예매하거나 도서를 구매할 때 사용할 수 있다. 공연·전시 예매는 티켓링크, 멜론티켓, 예스(YES)24 티켓, 놀(NOL) 티켓에서, 영화 예매는 메가박스, 씨지브이(CGV), 롯데시네마에서, 도서 구매는 서점온(ON), 예스(YES)24 도서에서 할 수 있다.
지원금 사용 기한은 2026년 12월 31일까지이며, 기한 내에 공연·전시·영화 관람 및 도서 구매를 완료해야 한다. 도서 분야에서는 문화예술·인문 분야 등의 서적 구매 시 사용 가능하다.
명수현 문체부 문화정책관은 "'청년문화예술패스'는 청년들의 목소리로 계속 다듬어가는 제도"라며, "이번에 확대하는 도서 분야 '청년문화예술패스' 이용과 관련해서도 정책 수혜자인 청년과 현장의 의견을 지속 수렴해 개선할 계획"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com