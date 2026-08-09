탁구 '차세대 에이스' 오준성, WTT 챔피언스 준우승...日 하리모토에 1-4 패배

AI 핵심 요약beta
- 오준성은 9일 WTT 요코하마 결승에 올랐다.
- 세계 5위 하리모토에 1-4로 져 준우승했다.
- 개인 최고 성적을 쓰며 새 희망으로 떠올랐다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 남자탁구의 차세대 에이스 오준성(한국거래소·세계랭킹 31위)이 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 요코하마 2026에서 준우승을 차지하며 생애 최고 성적을 작성했다.
오준성은 9일 일본 요코하마 분타이 인피니티 아레나에서 열린 남자 단식 결승에서 세계랭킹 5위이자 디펜딩 챔피언인 하리모토 도모카즈(일본)에게 게임스코어 1-4(11-7 7-11 4-11 8-11 7-11)로 패해 준우승에 머물렀다.
비록 정상 등극에는 실패했지만, 세계 정상급 선수 32명만 출전하는 WTT 챔피언스에서 오준성이 결승에 오른 것은 개인 최고 성과다. 지금까지 8차례 출전해 16강이 최고 성적이었던 오준성은 이번 대회에서 자신의 한계를 뛰어넘으며 한국 남자탁구의 새로운 희망으로 떠올랐다.
결승까지 가는 과정도 인상적이었다. 16강에서 대표팀 선배 임종훈을 3-0으로 꺾은 데 이어 8강에서는 세계 11위 당치우(독일)를 풀게임 접전 끝에 4-3으로 제압했다. 준결승에서도 세계 24위 시노즈카 히로토(일본)를 4-1로 완파하며 생애 처음으로 챔피언스 결승 무대를 밟았다.
결승에서는 패기 넘치는 출발을 보였다. 강력한 백핸드 톱스핀을 앞세워 1게임을 11-7로 따내며 기선을 제압했다. 그러나 하리모토가 2게임부터 서브와 백핸드 공격의 완성도를 끌어올리며 흐름을 뒤집었다. 오준성은 4게임에서도 중반까지 접전을 이어갔지만 결정적인 순간 연속 실점을 허용했고, 5게임에서도 끝까지 추격했지만 승부를 뒤집지는 못했다.
비록 한국 선수 최초의 WTT 챔피언스 우승은 다음 기회로 미뤄졌지만, 세계 최정상급 선수들을 연이어 꺾고 결승까지 오른 오준성은 국제무대 경쟁력을 다시 한번 입증하며 다가오는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 향한 기대감을 한층 높였다.
wcn05002@newspim.com