[MLB] '오타니 연장 10회 결승타' 다저스, 애리조나 꺾고 7연패 탈출

AI 핵심 요약beta
- 오타니가 9일 애리조나전서 결승타를 쳤다.
- 다저스는 연장 10회 2-1로 승리했다.
- 7연패를 끊고 지구 선두를 지켰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 메이저리그(MLB) LA 다저스가 연장 접전 끝에 귀중한 승리를 거두며 길었던 7연패에서 벗어났다. 해결사는 오타니 쇼헤이였다.
다저스는 9일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스 체이스필드에서 열린 2026 MLB 애리조나와의 원정 경기에서 연장 10회 혈투 끝에 2-1로 승리했다. 지난 1일부터 이어졌던 7연패를 끊어낸 다저스는 시즌 70승(47패) 고지를 밟으며 내셔널리그 서부지구 선두를 지켰다.
최근 7연패 기간 모두 역전패를 당했던 다저스는 이날도 마지막 고비를 넘겨야 했다. 하지만 이번에는 끝내 무너지지 않았다.
선발 야마모토 요시노부는 연패 탈출의 발판을 마련했다. 5.2이닝 동안 3피안타 3사사구 6탈삼진 무실점으로 애리조나 타선을 봉쇄하며 에이스다운 투구를 펼쳤다. 그러나 다저스 타선 역시 애리조나 선발 브랜던 파트 공략에 애를 먹으면서 경기는 7회까지 0-0의 팽팽한 흐름이 이어졌다.
침묵을 깬 것은 카일 터커였다. 8회초 선두타자로 나선 터커는 바뀐 투수 조나탄 로아이시가를 상대로 우측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨려 다저스에 귀중한 선취점을 안겼다.
다저스는 이어진 1사 1, 2루 기회에서 추가점을 노렸지만 오타니 쇼헤이와 앤디 파헤스가 연속 삼진으로 물러나며 달아날 기회를 살리지 못했다.
그렇게 연패 탈출을 향해 달려가던 다저스였지만 9회말 마무리 에드윈 디아스가 흔들렸다. 선두타자 헤랄도 페르도모와 후속 타자 코빈 캐럴에게 연속 3루타를 허용하며 1-1 동점을 내줬다. 전날(8일) 끝내기 패배의 충격이 되살아나는 듯했지만, 디아스는 이어진 무사 3루 위기를 추가 실점 없이 막아내며 승부를 연장으로 끌고 갔다.
결국 승부를 결정한 것은 오타니였다. 연장 10회 2사 1, 3루에서 타석에 들어선 오타니는 브랜던 가르시아의 스위퍼를 강하게 잡아당겼다. 1루수 팀 타와가 몸을 던져 타구를 막았지만 송구가 늦었고, 그 사이 3루 주자 터커가 홈을 밟았다. 기록은 내야안타였지만 다저스에는 연패를 끊는 결승타였다.
마지막 수비도 쉽지 않았다. 다저스는 10회말 1사 후 내야안타를 허용하며 다시 1, 3루 위기에 몰렸지만, 잭 드라이어가 월드슈미트를 투수 앞 병살타로 유도하며 길었던 승부에 마침표를 찍었다.
wcn05002@newspim.com