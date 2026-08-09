'슈팅 0개' 손흥민 꽁꽁 묶였지만...LAFC, 톨루카에 1-0 극적승

AI 핵심 요약beta
- 손흥민은 9일 LAFC의 톨루카전에서 침묵했다
- LAFC는 후반 추가시간 세구라 골로 1-0 승리했다
- LAFC는 승점 5로 리그스컵 토너먼트 희망을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)의 손흥민이 리그스컵에서 2경기 연속 공격포인트를 올리지 못했다.
LAFC는 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 리그스컵 조별리그(리그 페이즈) 2차전에서 멕시코 리가 MX의 톨루카를 1-0으로 제압했다.
앞선 치바스 과달라하라전에서 1-1 무승부 뒤 승부차기 끝에 승리했던 LAFC는 이번에는 정규시간 승리를 따내며 승점 3을 추가했다. 리그스컵은 정규시간 승리 시 승점 3, 승부차기 승리 시 승점 2, 승부차기 패배 시 승점 1을 부여한다. 승점 5를 확보한 LAFC는 토너먼트 진출 가능성을 더욱 높였다.
손흥민은 4-3-3 포메이션의 최전방 원톱으로 선발 출전해 후반 23분 주드 테리와 교체될 때까지 약 68분을 소화했다. 북중미 월드컵 이후 MLS에서 4경기 연속 골을 터뜨리며 절정의 골 감각을 자랑했던 손흥민은 리그스컵에서는 치바스전에 이어 이날도 침묵했다.
특히 톨루카의 집중 견제에 고전했다. 상대 수비는 경기 내내 손흥민을 강하게 압박했고 후반에는 사실상 맨투맨 수비를 붙이며 활동 반경을 제한했다. 손흥민은 단 한 차례의 슈팅도 기록하지 못했고, 공격포인트 없이 경기를 마쳤다. 다만 패스 성공률은 90%(20개 중 18개 성공)를 기록하며 연계 플레이에는 꾸준히 관여했다.
경기 초반부터 LAFC는 좀처럼 공격의 실마리를 찾지 못했다. 전반 1분 마르티네스가 페널티박스 안에서 넘어지며 페널티킥이 선언됐지만 비디오판독(VAR) 끝에 판정이 번복됐다.
이후에도 톨루카의 강한 압박과 촘촘한 수비에 막혀 고전했다. 전반 34분 부앙가의 오른발 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔고, 이어진 공격에서도 손흥민에게 결정적인 기회가 연결되지 않았다. 전반 38분에는 슈아니에르의 중거리 슈팅이 골대를 맞고 나오며 아쉬움을 삼켰다.
후반에도 흐름은 크게 달라지지 않았다. 손흥민은 상대 수비수의 거친 몸싸움에 여러 차례 시달렸고, 공격 전개에서도 좀처럼 공간을 확보하지 못했다. 결국 LAFC는 후반 23분 손흥민과 티모시 틸먼을 동시에 빼고 주드 테리와 제레미 에보비세를 투입하며 승부수를 던졌다.
승부는 종료 직전에 갈렸다. 후반 추가시간 제이컵 샤펠버그의 크로스를 상대 수비가 걷어냈고, 흐른 공을 잡은 에디 세구라가 페널티아크 왼쪽에서 오른발 중거리 슈팅을 시도했다. 공은 골문 구석으로 빨려 들어가며 이날 경기의 결승골이 됐다.
극적인 승리를 거둔 LAFC는 지난 5월 북중미카리브 축구 연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 준결승에서 톨루카에 1·2차전 합계 2-5로 패해 탈락했던 아쉬움도 함께 씻어냈다. 당시 톨루카는 결국 대회 정상에 올랐지만, 이번에는 LAFC가 설욕에 성공했다.
wcn05002@newspim.com