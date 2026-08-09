세종 청년자율방재단, 폭염·침수 현장 대응 '구슬땀'

AI 핵심 요약beta
- 세종시 청년자율방재단이 폭염 예방활동을 이어갔다
- 드론으로 취약지역을 예찰하고 침수지역을 정비했다
- 주말마다 온열질환 예방과 얼음물 배부를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 청년자율방재단이 폭염 취약지역 드론 예찰과 침수 지역 정비 등 지역 내 안전 예방활동을 이어가고 있다.
9일 시에 따르면 청년자율방재단은 지난해 기존 자율방재단의 고령화에 대응하고 청년층의 재난 대응 참여를 확대하기 위해 출범했다. 현재 청년 봉사자 11명과 한국지역난방공사 세종지사 임직원 3명 등 14명이 활동하고 있다.
단원들은 지난 8일부터 이날까지 폭염 취약지역과 농경지를 대상으로 드론을 활용한 현장 예찰 활동을 펼쳤다.
청년자율방재단은 이달까지 매주 주말 폭염 대응 드론팀을 운영해 폭염 시간대 야외 작업 자제 당부, 온열질환 예방수칙 안내, 얼음물 배부 등을 진행할 예정이다.
여름철 침수 예방 활동도 진행했다. 지난 5월 장군면 봉안리 일대 상습 침수지역에서는 빗물받이에 쌓인 토사와 낙엽, 생활쓰레기 등을 수거하며 배수시설을 정비했다.
지난달 24~26일 열린 제24회 세종복숭아축제 현장에서는 온열질환 예방 홍보부스를 운영하고 방문객을 대상으로 예방수칙을 안내하고 얼음물을 나눠줬다.
김태경 청년자율방재단원은 "내가 살고 있는 보금자리에 봉사하고 싶다는 마음으로 청년자율방재단에 가입했다"며 "현장에서 헌신하는 선배 단원의 모습을 보며 더 큰 보람과 연대를 느끼고 있다"고 전했다.
양길수 자율방재단연합회장은 "청년자율방재단원들이 지역 방재활동에 적극 나서줘 든든하고 감사하다"며 "청년자율방재단이 지역사회에서 활발히 활동할 수 있도록 지원과 협력을 아끼지 않겠다"고 말했다.
한편 세종시 자율방재단은 지난해 전국 지역자율방재단 운영 및 활동 실적 평가에서 전국 229개 자율방재단 가운데 2위를 차지했다.
vincent977@newspim.com