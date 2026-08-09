"방학엔 게임 대신 수영"…경남교육청, 튼튼습관 건강성장 3주 챌린지 운영

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 9일 초등생 건강관리 챌린지를 운영했다.
- 김해 보건소·체육센터와 20일까지 3주간 진행했다.
- 비만 예방과 식습관·운동 습관 형성을 돕는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
맞춤형 교육과 가정 내 실천 방안
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 지역 보건·체육시설과 함께 초등학생의 식생활과 운동 습관을 점검하는건강관리 프로그램을 운영한다.
도교육청은 여름방학을 맞아 지난 4일부터 오는 20일까지 김해시서부보건소, 장유스포츠센터와 연계해 '튼튼습관! 건강성장 3주 챌린지'를 진행한다고 9일 밝혔다.
이번 프로그램은 초등학생의 비만을 예방하고 건강한 성장과 생활 습관 형성을 돕기 위해 마련됐다. 교육청과 학교, 보건소가 지역 체육시설과 전문 인력을 활용해 학생 맞춤형 건강관리 체계를 구축한 것이 특징이다.
참여 대상은 김해 장유 1·2·3동에 거주하는 초등학생과 보호자다. 저학년 11명과 고학년 12명 등 학생 23명과 보호자 23명이 참여한다.
학생 프로그램은 건강한 식생활과 올바른 생활 습관 교육, 신체활동 실천 방법 안내, 수영을 활용한 유산소 운동, 기초 영법 교육 등으로 구성됐다. 학생들이 일상에서 실천할 수 있는 건강관리 방법을 익히는 데 초점을 맞췄다.
보호자에게는 소아·청소년의 성장과 비만 관리 교육을 진행한다. 자녀의 건강한 성장을 돕기 위한 가정 내 식생활과 신체활동 실천 방안을 안내하고 '건강을 잇는 가죽공예' 체험도 마련했다.
김태정 체육예술건강과장은 "교육청과 지자체 전문기관이 협력해 학생 건강을 지원하는 지역사회 연계 사례"라며 "학생과 보호자가 함께 참여하는 맞춤형 프로그램을 확대하고 지역사회 건강관리 모델을 발전시키겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com