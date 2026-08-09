서울시 교통 통합브랜드 '고서울' ICT 어워드 최고상 수상

AI 핵심 요약beta
- 서울시 교통 통합브랜드 고서울이 9일 ICT 어워드 코리아 2026 최고상을 수상했다.
- 고서울은 버스·지하철·따릉이·한강버스를 하나의 서울 이동서비스로 묶은 브랜드다.
- 서울시는 이달부터 시민참여형 캠페인을 확대해 글로벌 교통브랜드로 키우겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 시 교통 통합브랜드 '고서울'이 'ICT 어워드 코리아 2026'에서 디지털브랜딩 부문 최고상을 수상했다고 9일 밝혔다.
ICT 어워드 코리아는 디지털 기술과 콘텐츠를 활용한 브랜드·플랫폼·서비스·마케팅 등의 우수사례를 6개 부문으로 나눠 평가·시상하는 국내 디지털 혁신 어워드다. 이번 수상에는 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상이 수여된다.
고서울은 버스, 지하철, 공공자전거 따릉이, 한강버스를 공통된 브랜드 체계를 적용해 시민과 관광객이 교통수단이 달라져도 이를 하나의 서울 이동서비스로 직관적으로 인식할 수 있도록 한 교통 통합브랜드다.
서울시는 디지털 플랫폼과 교통시설, 옥외매체, 시민참여 프로그램 등 다양한 온·오프라인 채널에서 캠페인을 전개하며 시민의 일상적인 이동 과정에 고서울의 브랜드 경험을 확산해 왔다.
앞서 고서울은 레드닷 디자인 어워드, 독일 디자인 어워드, 시카고 굿 디자인 어워드 등에서 수상한 바 있다. 서울시는 해외 어워드에서 브랜드 디자인의 완성도를 인정받은 데 이어, 이번에는 우수한 디자인을 시민의 이동 경험과 디지털 소통으로 확장한 성과까지 평가받았다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.
서울시는 이달부터 '서울은 GO SEOUL로 움직입니다'를 주제로 두 번째 캠페인을 전개한다. 교통 이용 접점과 디지털 플랫폼을 중심으로 시민 참여형 콘텐츠와 교통서비스 연계를 확대해 고서울을 서울을 대표하는 글로벌 교통브랜드로 육성할 계획이다.
최인규 서울시 디자인정책관은 "고서울은 버스·지하철·따릉이·한강버스로 이어지는 시민의 일상적인 이동을 하나의 브랜드로 연결했다"고 말했다.
이어 "국내외 전문기관의 평가와 시민의 인지·공감을 통해 서울을 대표하는 교통 통합브랜드로 자리매김하고 있는 만큼 시민이 일상에서 그 가치를 더욱 분명하게 체감할 수 있도록 브랜드 경험을 지속 확대하겠다"고 덧붙였다.
blue99@newspim.com