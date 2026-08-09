근로복지공단, 신입직원 274명 공개 채용…3년간 최대 규모

AI 핵심 요약beta
- 근로복지공단이 9일 하반기 신입직원 274명 공개채용을 밝혔다.
- 입사지원서는 12일부터 19일까지 온라인으로 접수한다.
- 최종 합격자는 11월 24일 발표하고 12월 14일 임용한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 근로복지공단이 하반기 신입직원 274명을 공개 채용한다. 최근 3년간 이뤄진 채용 가운데 가장 큰 규모다.
9일 근로복지공단에 따르면 공단은 하반기 신입직원 입사지원서를 오는 12일부터 19일까지 온라인 채용사이트를 통해 접수받는다.
최종 합격자는 오는 11월 24일 발표해 12월 14일부터 채용형 인턴으로 임용한다. 이들 인턴은 3개월 평가를 거쳐 정규직으로 전환된다.
공단은 신규직원의 안정적인 조직 적응과 직무역량 강화를 위해 멘토링과 맞춤형 교육 프로그램도 운영할 예정이다.
이번 채용 규모는 274명으로, 최근 3년간 이뤄진 채용 가운데 가장 큰 규모다.
공단은 정부의 청년 일자리 확대 정책에 적극 동참하고, 2027년 1월 시행 예정인 소득기반 적용·부과체계 개편과 업무상 질병 처리기간 단축 등 핵심 정책을 차질 없이 추진하기 위해 이번 채용을 추진한다고 설명했다.
공단은 오는 9월 개원을 앞둔 근로복지공단 울산병원의 안정적인 운영을 위해 의사·간호사 등 의료 인력 204명에 대한 채용 절차도 진행하고 있다.
박종길 근로복지공단 이사장은 "이번 채용은 변화하는 노동환경에 맞춰 일하는 모든 사람이 차별 없이 보호받는 노동존중사회를 현장에서 구현하기 위한 마중물"이라며 "따뜻한 마음과 전문성을 갖춘 인재들이 공단과 함께 일하는 모든 사람의 든든한 행복파트너로 성장해 주길 기대한다"고 전했다.
sheep@newspim.com