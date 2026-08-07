'역대급 폭염' 대전소방, '119안전대책본부' 가동

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 7일 폭염119안전대책본부를 가동했다.
- 9월 30일까지 구급대·의용소방대가 비상 대응한다.
- 취약계층 안부 확인과 살수 지원도 병행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 연일 이어지는 폭염으로 온열질환자가 늘어날 가능성이 커지자 대전소방본부가 구급대와 의용소방대 등을 총동원한 비상 대응에 들어갔다.
대전소방본부는 오는 9월 30일까지 '폭염119안전대책본부'를 운영한다고 7일 밝혔다.
대책본부는 상황총괄반과 구조구급반, 생활지원반, 현장안전관리반 등 4개 반으로 구성됐다.
소방본부는 폭염 대응 장비 9종을 갖춘 119폭염구급대와 펌뷸런스의 출동 태세를 유지하고, 온열질환 신고가 접수되면 119구급상황관리센터를 통해 의료지도와 응급상담을 제공한다.
의용소방대원으로 구성된 폭염안전지킴이는 취약계층의 안부를 확인하고 예방수칙을 안내한다. 폭염 취약지역에는 긴급 살수와 급수도 지원할 계획이다.
소방본부는 온열질환자가 발생하면 즉시 119에 신고한 뒤 환자를 시원한 장소로 옮기고, 목과 겨드랑이·사타구니 등에 물이나 얼음주머니를 대 체온을 낮춰야 한다고 당부했다. 의식이 있는 경우에는 물이나 이온음료를 마시게 하는 것이 좋다.
이중기 대전소방본부장 전담직무대리는 "폭염이 심한 시간대에는 야외활동을 줄이고 충분히 수분을 섭취해야 한다"며 "온열질환 피해를 최소화할 수 있도록 현장 대응에 총력을 다하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com