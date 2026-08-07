창원시, "여름 공사장엔 먼저 쉼터부터 챙긴다"…폭염 대응체계 점검

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 7일 공공시설공사장 폭염 점검을 강화했다.
- 내서도서관 등 현장서 온열질환 예방수칙 이행을 확인했다.
- 휴식·그늘막·냉방시설·비상체계 운영을 집중 점검했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
근로자 건강·안전 확보 방안 마련
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 폭염 장기화 속 공공부문 현장 노동자 보호를 위해 공공시설공사장 안전점검을 대폭 강화하고 있다.
시는 최근 계속되는 폭염으로 인한 근로자 온열질환 예방을 위해 관내 공공시설공사 현장을 대상으로 폭염 대응수칙 이행 여부를 점검했다고 7일 밝혔다.
점검 대상은 내서도서관, 충무동행정복지센터, 창원시립미술관 등 시가 발주한 공공시설공사 현장이다. 시는 각 현장을 방문해 폭염 대응 실태를 확인하고 관계자들에게 근로자 건강 상태를 수시로 살피고 무더위 속 충분한 휴식을 보장하도록 현장 안전관리를 철저히 할 것을 당부했다.
주요 점검사항은 무더위 휴식시간 운영 여부, 그늘막 및 냉방시설 설치, 생수와 보냉장구 비치 등 온열질환 예방조치 이행 상황이다. 폭염특보 발효 시 단계별 작업시간 조정, 비상연락체계 운영 등 폭염 대응체계가 현장에서 실제로 작동하는지 중점적으로 살폈다.
다른 지자체들이 폭염주의보·경보 단계에 따라 오후 2~5시 야외 작업 중지, 작업시간 조정, 냉방·음용수 비치 상태를 수시 점검하는 것과 유사한 방식이다.
시는 점검 과정에서 현장 근로자들의 애로사항을 청취하고 근로자들의 노고를 격려하는 등 소통에도 시간을 할애했다. 외국인 근로자를 대상으로 한 폭염 대비 온열질환 예방수칙 외국어 안내문 부착 여부도 함께 확인해 폭염 대응조치가 모든 근로자에게 실질적으로 전달·이행될 수 있도록 했다.
신성기 도시공공개발국장은 "연일 이어지는 폭염으로 현장 근로자의 안전 확보가 무엇보다 중요한 시기"라며 "앞으로도 공공시설공사 현장에 대한 점검을 지속적으로 실시하고, 폭염 대응수칙이 현장에서 철저히 이행될 수 있도록 확인과 관리를 이어가겠다"고 말했다.
정부와 서울·경기·대전·충남 등 지자체가 폭염특보 단계별로 건설현장 작업 중지, 휴식시간 확보, 그늘막·냉방시설 확대 등 대응을 강화하고 있는 가운데, 창원특례시도 공공공사장 근로자 보호를 위한 현장 점검에 속도를 내고 있다.
news2349@newspim.com