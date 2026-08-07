BMW코리아, 8월 한정판 3종 출시…총 89대 온라인 판매

AI 핵심 요약beta
- BMW코리아가 11일 BMW 샵 온라인에서 8월 한정 에디션 3종을 출시했다
- 7시리즈 네로 루쏘·X7 스카이스크래퍼 그레이 등 소량 한정 판매와 가격을 공개했다
- M340i 투어링 등 3종 모두 온라인 전용으로만 판매된다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 플래그십 세단과 대형 스포츠액티비티차량(SAV), 고성능 투어링 모델로 구성된 8월 온라인 한정 에디션 3종을 선보인다.
BMW코리아는 오는 11일 오후 3시 BMW 샵 온라인을 통해 ▲BMW 7시리즈 네로 루쏘 에디션 ▲BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 스카이스크래퍼 그레이 에디션 ▲BMW M340i xDrive 투어링 프로 M 퍼포먼스 파츠 에디션을 출시한다고 7일 밝혔다.
7시리즈 네로 루쏘 에디션은 2026 부산모빌리티쇼에서 국내 최초 공개된 한정 모델이다. 전 세계 135대만 생산되며 국내에는 740i xDrive 19대와 740d xDrive 10대 등 총 29대가 판매된다.
외장에는 네로 푸오코 메탈릭 컬러와 스페이스 실버 코치라인을 적용했다. 가격은 740i xDrive가 1억9600만원, 740d xDrive는 1억7070만원이다.
X7 xDrive40d M 스포츠 프로 스카이스크래퍼 그레이 에디션은 스카이스크래퍼 그레이 외장과 22인치 휠, M 스포츠 브레이크 등을 적용했다. 가격은 1억6180만원이며 40대 한정 판매된다.
M340i xDrive 투어링 프로 M 퍼포먼스 파츠 에디션은 카본 그릴과 미러 캡, 리어 디퓨저 등 M 퍼포먼스 파츠를 적용했다. 최고출력은 392마력이며 정지 상태에서 시속 100km까지 4.6초 만에 가속한다. 가격은 9950만원이며 20대 한정이다.
세 모델은 모두 BMW코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인에서만 구매할 수 있다.
chanw@newspim.com