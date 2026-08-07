한온시스템, 캐나다서 1000만 달러 지원…전동 컴프레서 생산 확대

AI 핵심 요약beta
- 한온시스템이 7일 캐나다 정부 지원을 확보했다.
- 온타리오 본 전동 컴프레서 공장과 R&D센터에 투입했다.
- 2034년까지 연 150만대 생산체제를 구축한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한온시스템이 캐나다 정부 지원을 바탕으로 현지 전동 컴프레서 생산능력을 확대하며 북미 친환경차 열관리 시장 공략에 속도를 낸다.
한온시스템은 캐나다 혁신과학경제개발부로부터 1000만 캐나다달러 규모의 정부 지원을 확보했다고 7일 밝혔다.
지원 대상은 온타리오주 본에 구축한 캐나다 최초 전동 컴프레서 생산공장과 연구개발센터다.
이번 프로젝트의 전체 사업 규모는 1억9875만 캐나다달러다. 한온시스템의 직접 투자 1억5500만 캐나다달러와 캐나다 연방정부 지원 대상에 포함되는 프로젝트 관련 간접비가 포함됐다.
한온시스템은 해당 시설을 통해 전기차와 하이브리드 차량용 증기 분사형 전동 컴프레서 생산능력을 확대할 계획이다. 2034년까지 연간 최대 150만대 생산체제를 구축한다는 목표다.
이번 지원은 캐나다 정부의 친환경차 전략과 전략적 대응기금의 일환이다. 캐나다 정부는 현지 전동화 부품 제조 경쟁력 강화와 일자리 창출 효과를 기대하고 있다.
한온시스템은 현재 캐나다에서 벨빌 공장 2곳, 콩코드 공장 1곳, 본 전동 컴프레서 생산공장 및 연구개발센터 등 총 4개 사업장을 운영하고 있다.
이수일 한온시스템 대표이사 부회장은 "캐나다 정부 지원을 바탕으로 북미 시장 내 전동 컴프레서 공급 역량을 대폭 강화할 수 있게 됐다"며 "차세대 친환경차 열관리 기술력을 바탕으로 글로벌 완성차 고객사에 차별화된 가치를 제공하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com