HD건설기계, 재생에너지 사용률 40%로 높인다…2040 RE100 속도

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계가 6일 인천사업장서 재생에너지 PPA를 체결했다
- 국내 공장 재생에너지 사용을 22%서 40.3%로 늘려 연간 온실가스 2만2155톤 감축한다
- 태양광·인증서 구매·설비교체로 2040년 RE100과 2050 탄소중립을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD건설기계가 전력구매계약을 통해 국내 사업장의 재생에너지 사용 비중을 40%대로 끌어올린다. 외부 조달과 자가발전을 확대해 2040년 RE100 달성에 속도를 낸다는 계획이다.
HD건설기계는 인천 사업장에서 복수의 재생에너지 발전사업자와 총 12.4MWp(메가와트피크) 규모의 전력구매계약(PPA)을 체결했다고 6일 밝혔다.
이번 계약으로 인천공장의 재생에너지 전력 사용 비중은 2027년 1월 기준 19%에서 43.9%로 높아질 전망이다. 같은 시기 울산과 군산 사업장도 각각 42%, 53.1%까지 확대된다.
국내 사업장 전체 사용 비중은 현재 22%에서 40.3%로 상승한다. 연간 온실가스 감축량은 2만2155톤으로, 30년생 소나무 약 336만그루를 심는 것과 같은 효과다.
HD건설기계는 태양광 설비 설치와 재생에너지 인증서 구매, 고배출 시설 교체도 추진하고 있다. 지난해에는 에너지관리시스템을 활용해 인천공장 노후 변압기를 교체하고 전력 손실을 45% 줄였다.
HD건설기계 관계자는 "재생에너지 조달과 자가발전을 지속 확대해 2040 RE100과 2050 탄소중립 목표를 이행하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com