아파트에 코브라가…검찰, 멸종위기종 밀수 조직 적발

AI 핵심 요약beta
- 서울동부지검이 6일 국제 멸종위기종 밀수조직 총책을 구속 기소했다
- 이 조직은 2023년 11월부터 멸종위기 야생생물 수십마리를 틴케이스 등에 숨겨 밀수·유통했다
- 검찰은 도심 주택가 인근까지 맹독 야생생물이 불법 유통된 실태를 확인하고 엄정 대응 방침을 밝혔다
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관세법 위반·야생생물법 위반 혐의
인터넷 카페에 '인형' 은어 사용해 거래
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 멸종위기종 생물들을 '인형', '피규어' 인 것처럼 광고해 불법 거래해온 국제적 멸종위기종 전문 밀수·유통 조직이 검찰에 적발됐다.
6일 서울동부지검은 국제적 멸종위기종 전문 밀수 유통 조직의 총책 A씨를 관세법 위반 및 야생생물법 위반 등 혐의로 구속 기소했다. 밀수책 4명은 불구속 기소됐다.
검찰에 따르면 해당 조직은 지난 2023년 11월부터 2024년 6월까지 14회에 걸쳐 외래생물종 200마리를 밀수입하고 2024년 8월까지 19회에 걸쳐 국제적 멸종위기종 54마리를 양도한 혐의를 받고 있다.
A씨는 밀수책 B씨에게 검찰 수사 무마 명목으로 6000만원을 요구하고 910만원 상당의 재물을 갈취한 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 및 공갈 혐의도 받는다.
이들은 인도네시아, 베트남, 태국 등 현지 판매책과 SNS 등을 통해 사전 협의, 현지 방문 및 접선, 총책과 실시간 연락을 주고받으며 야생 생물을 구매했다.
이후 세관에 적발되지 않도록 소리가 나지 않게 입을 결박하는 등 주로 어린 개체를 압박 포장해 철제 과자통(틴케이스) 내지 플라스틱 상자에 넣어서 수하물로 보냈다. 일부 민감 개체는 속옷에 넣어 기내에 반입했다. 이로 인해 극도의 스트레스를 받은 야생생물 다수가 폐사했다.
국내로 데려온 야생생물은 인터넷 파충류 전문 카페에 '피규어', '인형' 등 은어를 사용해 광고하고 거래가 성사되면 포장해 고속버스 택배로 전국 각지에 배송했다.
초등학교가 인접한 아파트, 고시원, 빌라 등 인구 밀도가 높은 주택가에 유통해 은밀하게 사육하거나 재판매하는 실태도 확인됐다. 검찰은 최근 여주 소양산 샴악어, 양주 아파트 뱀 등 야생생물이 자주 출몰한 현상에 대한 원인으로 보고 있다.
이번에 압수된 국제적 멸종위기종은 국립생태원에 위탁됐다.
검찰은 최초 인천공항세관에 적발돼 송치된 한 밀수책 C씨의 야생생물 밀수 사건에서 단독 범행으로 보기에는 전문적인 점을 포착해 보완수사를 실시했다.
검찰은 "이번 수사를 통해 초등학교가 인접한 아파트, 고시원, 빌라 등 주택 밀집 지역에 사람에게 맹독을 지니고 있는 코브라 등 매우 위험한 야생생물이 불법 유통되어 은밀하게 사육되는 실태를 확인했다"며 "앞으로도 국제적 멸종위기종 및 생태계 위해 우려가 있는 야생생물의 밀수, 불법 유통 및 사육 행위에 대해 환경청 및 국립생태원 등 관계기관과 긴밀히 협력해 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.
gdy10@newspim.com