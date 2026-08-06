깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/6)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 8월6일 글로벌 특징주·ETF 동향을 전했다
- 미국·중국·유럽 주요 종목과 로보택시·우주·방산 테크 이슈를 다뤘다
- 비만 치료제·AI·배터리·IPO 등 성과·리스크가 교차하는 투자 모멘텀을 짚었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월6일 제공한 콘텐츠입니다.
저평가된 방산 테크 LHX 52% 잠재력 ① 깜짝 실적·역대급 백로그
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[미국 특징주] 디즈니, 엔터 호조에 3분기 실적 시장 예상치 상회
[미국 특징주] 크래프트하인즈, 실적 전망 상향에도 주가는 하락
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[미국 특징주] 질로우, 2Q 매출 급증에도 3Q 전망 부진에 급락
[유럽 특징주] 하이네켄, 아시아·아프리카 수요 호조에 판매 반등
[中 하드테크 IPO 빅뱅] ㉓랜드스페이스, '주췌'가 쏘아올린 민간 우주시대
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[중국 특징주] CATL·EVE 등 리튬배터리 실적 호조, 하반기 생산확대 기대
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[미국 특징주] 구글, AI 조직 개편…딥마인드 수장 역할 이동
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