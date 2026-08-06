경과원, 기업옴부즈만 통해 상반기 총 393회 맞춤형 컨설팅 추진

AI 핵심 요약beta
- 경기도경제과학진흥원은 6일 상반기 중소기업 123개사 찾아 136건 애로 발굴했다고 밝혔다
- 기업옴부즈만을 통해 10개 분야 전문가가 393회 현장 상담과 맞춤형 컨설팅을 진행했다
- 하반기에도 기업SOS 플랫폼 기반 현장 방문상담과 지역 간담회를 확대해 지원체계를 강화할 계획이다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 올해 상반기 기업옴부즈만 사업을 통해 도내 중소기업 123개사를 직접 찾아가 136건의 기업 애로를 발굴하고 총 393회의 현장 방문상담과 맞춤형 컨설팅을 추진했다고 6일 밝혔다.
기업옴부즈만은 기업이 현장에서 겪는 규제와 애로를 직접 찾아 해결하는 현장 밀착형 지원사업이다.
분야별 전문가가 기업을 방문해 문제 원인을 진단하고 맞춤형 해결방안을 제시할 뿐만 아니라 단순 상담을 넘어 기업이 현장에서 즉시 적용할 수 있는 개선방안을 제안하고 후속 지원까지 연계하는 것이 특징이다.
사업에는 ▲창업·경영▲자금·금융▲R&D·기술혁신·디자인/인증▲무역/관세▲법률▲특허▲인사/노무▲세무/회계▲국내외 마케팅▲정보화/생산관리/ESG 등 총 10개 분야 민간 전문가가 참여했다.
기업별 업종과 성장단계에 맞춘 맞춤형 상담을 제공하고 필요한 지원사업과 전문기관 연계도 함께 지원했다.
상반기에는 시책설명회와 연계한 지역 간담회 4회를 열고 '경기창업혁신공간 찾아가는 상담서비스'와 함께 안양, 고양, 구리, 부천, 의정부 등 5개 권역을 순회하며 상담부스를 운영해 기업과의 접점을 넓혔다.
경과원은 하반기에도 현장 방문상담을 더욱 확대하고 기업과의 접점을 넓힐 계획이다. 상담 신청은 통합 플랫폼인 '기업SOS'를 통해 접수부터 전문가 매칭, 처리 경과까지 원스톱으로 관리한다.
지역별 찾아가는 상담과 간담회도 지속적으로 확대해 기업이 보다 쉽고 신속하게 지원받을 수 있는 현장 중심 지원체계를 강화할 계획이다.
김현곤 경과원장은 "기업의 어려움은 책상이 아니라 현장에 답이 있다"며 "앞으로도 기업이 있는 곳이라면 어디든 직접 찾아가 애로를 듣고 해결하는 현장 중심 지원을 더욱 강화해 기업이 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com