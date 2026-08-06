스템코, 청주에 1500억 투자…AI·전장용 핵심부품 공장 증설

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 6일 스템코와 1500억원 설비투자 협약을 맺었다
- 스템코는 2028년까지 오창과산단에 인덕터 코일 공장을 증설한다
- 청주시는 첨단 전자부품 생산거점 도약과 일자리 창출을 지원한다
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60명 신규 채용·첨단부품 공급망 강화
[청=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주에 본사를 둔 전자부품 기업 스템코가 인공지능(AI)과 전기차 시장 확대에 대응하기 위해 1500억원 규모의 생산시설 확장에 나선다. 인공지능(AI) 서버와 스마트폰, 전장부품 등에 쓰이는 핵심 전자부품 생산능력을 키워 미래 성장동력 확보에 속도를 낸다는 전략이다.
청주시는 6일 충북도청에서스템코와 1500억원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 신용한 충북지사와 이장섭 청주시장, 엄영하 스템코 대표이사 등이 참석했다.
협약에 따라 스템코는 2028년까지 청주시 흥덕구 옥산면 오창과학산업단지 일원에 박막형 파워 인덕터용 인덕터 코일(ID-Coil) 생산공장을 증설한다. 이번 투자로 60명의 신규 고용도 이뤄질 예정이다.
1995년 설립된 외국인투자기업인 스템코는 청주 옥산면에 본사를 두고 디스플레이용 COF와 모바일 전력전송용 인덕터 코일 등을 생산하고 있다.
이번 증설을 통해 첨단 전자부품 생산 역량을 한층 강화하고 글로벌 수요 확대에 적극 대응할 계획이다. 스템코는 협약을 계기로 미래 전자산업 수요에 대응하는 생산기반을 확대하고 지속적인 성장 기반을 확보해 나갈 계획이다.
이장섭 청주시장은 "이번 투자는 청주가 첨단 전자부품 생산거점으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "기업의 투자가 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com