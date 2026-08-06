[프로야구] NC 김한별, 7월 월간 캡스플레이 선정…최초 2연속 수상

AI 핵심 요약beta
- KBO가 6일 NC 내야수 김한별을 7월 월간 캡스플레이 수상자로 선정했다.
- 김한별은 6월에 이어 또 수상해 최초 2회 연속 수상자가 됐다.
- 지난달 LG전 만루 위기서 호수비로 병살타를 완성해 팀 승리에 기여했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 NC 다이노스 내야수 김한별이 월간 캡스플레이 최초 2회 연속 수상자가 됐다.
한국야구위원회(KBO) 사무국은 2026 신한 SOL KBO리그 7월 월간 캡스플레이 수상자로 김한별을 선정했다고 6일 밝혔다. 6월에도 이 상을 수상한 김한별은 월간 캡스플레이 최초로 2연속 수상의 영예를 차지했다.
ADT캡스가 KBO와 함께 운영하는 월간 캡스플레이는 공식 기록위원이 승리 확률 기여도와 수비 지수 등을 종합적으로 평가해 해당 기간 가장 높은 점수를 받은 수비 플레이를 펼친 선수에게 주는 상이다.
김한별은 지난달 23일 잠실 LG전에서 팀 승리를 지켜내는 결정적인 호수비를 선보였다. NC가 7-5로 앞선 8회말 1사 만루 위기에서 김한별은 오지환의 내야를 빠져나갈 듯한 강한 타구를 몸을 날려 막아냈다. 이후 유격수 김주원, 1루수 블레인 크림으로 이어지는 4-6-3 병살타를 완성했다. 대량 실점으로 이어질 수 있었던 위기를 병살로 끊어내며 NC의 승리에 결정적인 역할을 했다.
시상식은 8월 중 NC 홈 경기장에서 진행될 예정이다. 김한별에게는 ADT캡스 후원으로 시상금 100만원이 수여된다.
football1229@newspim.com