[프로축구] 김포시, 김포FC 대표 사직서 반려…83억원대 횡령 수사 고려

AI 핵심 요약beta
- 김포시가 6일 홍경호 김포FC 대표이사 사직서를 반려했다.
- 시와 경찰이 83억원대 공금 횡령 의혹을 동시 조사 중이라 대표 사직 여부를 신중히 검토하고 있다.
- 출납 담당 직원 A씨는 2023년부터 공금을 허위 보고하며 83억여원을 빼돌린 혐의를 받고 있다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 경기 김포시가 프로축구 K리그2 김포FC 직원의 83억원대 공금 횡령 의혹과 관련해 홍경호 김포FC 대표이사가 제출한 사직서를 반려했다.
김포시는 6일 "횡령 사건 해결을 위한 최적의 방안을 종합적으로 고려해 홍 대표이사의 사직서를 반려했다"고 밝혔다.
시는 현재 경찰 수사와 김포시 특별조사가 함께 진행 중인 만큼 대표이사 사직 여부는 신중하게 검토해야 한다고 판단했다. 아직 사건의 사실관계와 조사 대상 범위가 확정되지 않았다는 점도 고려했다.
김포FC 인사규정상 대표이사 사직은 임명권자인 김포시장의 승인을 받아야 한다.
김포FC는 최근 출납 담당 30대 직원 A씨가 대규모 공금을 횡령한 정황을 확인하고 경찰에 고소했다.
A씨는 2023년부터 공금을 금융기관 단기 예금에 입금했다고 상급자에게 허위 보고한 뒤 회삿돈 83억여원을 빼돌린 혐의를 받고 있다.
경찰은 A씨가 횡령한 자금의 흐름과 사용처를 추적하는 한편, 공범 여부와 윗선 지시 가능성도 함께 들여다볼 방침이다.
홍 대표이사는 앞서 지난 4일 "대표이사로서 깊은 책임을 느낀다"며 공식 사과문을 내고 사퇴 의사를 표명했다.
football1229@newspim.com