'긴긴밤', 토론토국제영화제 센터피스 부문 초청

AI 핵심 요약beta
- 루리 작가 동화 원작 3D 애니 '긴긴밤'이 6일 토론토영화제 센터피스 부문에 공식 초청됐다
- 영화는 월드 프리미어로 공개되며 13년 만에 한국 장편 애니가 토론토영화제에 공식 초청됐다
- 염규복 감독 연출로 마지막 흰바위코뿔소와 어린 펭귄의 여정을 그린 풀 3D 애니로 국내외 배급은 더콘텐츠온이 맡았다
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한국 장편 애니메이션 13년 만에 공식 초청
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 루리 작가의 베스트셀러 동화 '긴긴밤'을 원작으로 한 동명의 장편 애니메이션이 제51회 토론토국제영화제 센터피스(Centrepiece) 부문에 공식 초청됐다고 6일 밝혔다.
영화는 이번 영화제에서 월드 프리미어로 공개된다. 화인컷에 따르면 '긴긴밤'은 2013년 연상호 감독의 '사이비' 이후 13년 만에 토론토국제영화제에 공식 초청된 한국 장편 애니메이션이다. 센터피스 부문은 세계 각국의 주목할 만한 신작을 소개하는 섹션이다.
연출은 염규복 감독이 맡았다. 염 감독은 약 20년간 광고 연출과 캐릭터 개발, 그림책 작업 등을 해왔으며 이번 작품으로 장편 애니메이션을 선보인다.
'긴긴밤'은 제21회 문학동네어린이문학상 대상을 받은 루리 작가의 동명 소설을 원작으로 한다. 누적 판매 80만 부를 기록한 작품으로, 마지막 흰바위코뿔소 '노든'과 어린 펭귄이 바다를 찾아 떠나는 여정을 그린다.
영화는 언리얼 엔진을 활용한 풀 3D 애니메이션으로 제작됐다. 제작에는 스튜디오 이온과 꾸욱꾸욱스튜디오가 참여했다.
국내외 배급을 맡은 더콘텐츠온은 영화제 상영 일정과 국내 개봉 일정을 추후 공개할 예정이다.
taeyi427@newspim.com