'JYP 글로벌 걸그룹' 걸셋, 美빌보드 '가장 영향력 있는 21세 이하 아티스트'

AI 핵심 요약beta
- JYP 글로벌 걸그룹 걸셋이 7월 31일 미국 빌보드 '21 언더 21' 리스트에 선정됐다
- 빌보드는 미시 엘리엇 컬래버 리믹스와 'Tweak' 차트 성과, 멤버들의 직접 곡 작업을 선정 이유로 들었다
- 걸셋은 새 싱글 '챗' 발표 후 미국 플래시몹·팬밋업과 국내 음악방송 첫 출격 등 활발히 활동했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 글로벌 걸그룹 걸셋(GIRLSET)이 미국 빌보드가 선정한 '가장 영향력 있는 21세 이하 아티스트'에 이름을 올렸다.
미국 빌보드가 7월 31일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 발표한 '21 언더 21(21세 이하 21인/팀)' 리스트에 걸셋이 포함됐다.
'21 언더 21'은 빌보드가 매년 음악 산업에서 유의미한 영향력을 발휘하고 향후 성장이 기대되는 21세 이하의 차세대 아티스트 21팀을 선정하는 리스트다.
빌보드는 "걸셋은 글로벌 힙합 아티스트 미시 엘리엇과 컬래버레이션한 리믹스 음원 '리틀 미스(미스디마이너, Little Miss·Misdemeanor)'와 빌보드 '디지털 송 세일즈' 차트에 랭크인한 'Tweak'(트윅)을 발표하며 존재감을 드러냈다"라고 선정 이유를 밝혔다.
이어 "멤버들이 직접 곡 작업에 참여하며 음악적 방향성을 선명하게 그려나가고 있는 점"을 조명했다.
지난달 17일 새 싱글 '챗(CHAT)'과 동명의 타이틀곡을 발표한 걸셋은 컴백을 맞이해 다채로운 활동과 프로모션을 진행했다. 발매에 앞서 7월 11일과 13일 미국 로스앤젤레스와 뉴욕을 찾아 다인원과 함께한 규모감이 느껴지는 플래시몹 퍼포먼스를 펼치고 신보 주목도를 높였고 현지 여러 지역에서 팬밋업을 열고 팬들과 가까이 소통했다.
또한 17일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 18일 MBC '쇼! 음악중심', 19일 SBS '인기가요' 등 GIRLSET으로서는 처음으로 국내 음악방송 프로그램에 출격해 그루비한 무대를 펼쳤다.
alice09@newspim.com