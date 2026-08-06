태명실업, 표준협회 환경·안전경영 인증..."현장 관리체계 고도화"

AI 핵심 요약beta
- 태명실업은 5일 ISO 14001·45001 인증을 획득했다고 6일 밝혔다
- 태명실업은 환경·안전보건 위험요인 관리체계를 구축해 국제표준 요구에 부합한다는 평가를 받았다
- 정영교 대표는 이번 인증을 계기로 품질·생산관리와 함께 환경·안전보건 경영을 강화해 지속가능한 SOC 인프라 기업으로 성장하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 태명실업(대표이사 정영교)은 한국표준협회로부터 지난 5일 ISO 14001(환경경영시스템)과 ISO 45001(안전보건경영시스템) 인증서를 받았다고 6일 밝혔다.
이번 인증은 태명실업이 생산과 경영 과정에서 발생할 수 있는 환경 및 안전보건 위험요인을 체계적으로 관리하고 지속적으로 개선하는 경영시스템을 구축했으며, 해당 체계가 국제표준 요구사항에 부합한다는 점을 확인받았다는 데 의미가 있다는 설명이다.
태명실업은 콘크리트침목과 건축 PC를 비롯해 철도·건축·지하 인프라에 필요한 프리캐스트 콘크리트 제품을 생산하는 전문 제조기업이다. 적용 시설과 설계조건에 맞춘 정밀 생산과 체계적인 품질관리를 바탕으로 미래 SOC 인프라를 뒷받침하는 제조역량을 축적해왔다.
정영교 태명실업 대표는 "태명실업은 기초의 중요성을 현장의 기술과 품질로 실천하며 '미래건설의 기초가 되는 기업'을 지향해왔다"며 "이번 인증을 계기로 품질·생산관리 역량에 환경경영과 안전보건경영을 더해 제조현장의 관리체계를 한층 고도화하겠다"고 말했다.
이어 "근로자의 안전을 최우선으로 하고 환경적 책임을 다하는 지속가능한 생산체계를 바탕으로 고객과 사회로부터 신뢰받는 미래 SOC 인프라 기업으로 성장하겠다"고 덧붙였다.
tack@newspim.com