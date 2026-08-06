'어떻게 해야 했을까?', 개봉 6일 만에 3만 관객 돌파

AI 핵심 요약beta
- 영화 '어떻게 해야 했을까?'가 6일 3만 관객 돌파했다
- 독립예술영화임에도 좌석 판매율 50%대 기록하며 이례적 흥행세를 보였다
- GV 전석 매진과 높은 평점으로 입소문 흥행이 장기화될 조짐이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 지난 29일 개봉한 영화 '어떻게 해야 했을까?'가 개봉 6일 만인 지난 4일 누적 관객 수 3만 명을 돌파했다고 6일 밝혔다.
조현병 증상을 보이는 누나를 가족이라는 이름으로 현관문에 자물쇠를 채워 둔 부모와 그 가족의 시간을 20여 년간 담아낸 남동생의 사적인 기록 '어떻게 해야 했을까?'가 개봉 6일 만에 누적 관객 수 3만 명을 돌파하며 가파른 흥행세를 이어가고 있다.
개봉 3일 만에 1만 관객, 5일 만에 2만 관객을 돌파한 데 이어 빠른 속도로 3만 관객 고지에 오른 것으로 개봉 이후 입소문이 뜨겁게 확산되고 있음을 보여준다.
'어떻게 해야 했을까?'는 압도적인 좌석 판매율로도 이목을 집중시키고 있다. 지난 8월 1일 54.2%의 좌석 판매율을 기록한 데 이어 개봉 첫 주말 평균 좌석 판매율 역시 50.9%를 나타내며 이례적인 흥행세를 이어가고 있다.
'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', '호프' 등 대형 상업영화들이 포진한 극장가에서도 50% 이상의 높은 좌석 판매율을 유지하며 독립예술영화로서는 보기 드문 흥행 지표를 써 내려가고 있다. 이는 제한된 상영 규모 속에서도 관객들의 입소문이 꾸준한 관람으로 이어지고 있음을 보여주는 의미 있는 성과다.
일반 상영뿐 아니라 다양한 분야의 게스트와 함께하는 릴레이 GV 역시 높은 관심을 얻고 있다. 추가 오픈된 GV들이 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록하며 작품을 둘러싼 관객들의 뜨거운 관심을 다시 한번 입증했다.
특히 정신건강의학과 전문의와 영화감독, 작가 등 각기 다른 분야의 게스트들이 참여해 정신질환과 가족 돌봄, 사회적 편견 등 영화가 던지는 질문을 다각도로 나누는 자리인 만큼, 관람을 넘어 작품에 대한 대화로 관심이 확장되고 있다는 점에서도 의미를 더한다.
관람객들의 높은 만족도 역시 흥행에 힘을 보태고 있다. CGV 에그지수 97%, 네이버 실관람객 평점 9.44점을 기록하며 개봉 이후에도 높은 평가를 유지하고 있으며 영화를 관람한 뒤에도 오랫동안 질문과 여운이 남는다는 반응이 이어지고 있다.
개봉 6일 만에 3만 관객을 돌파하며 장기 흥행의 청신호를 밝힌 '어떻게 해야 했을까?'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com