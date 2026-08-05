[프로농구] '이다연·최예슬 맹활약' 삼성생명, KB 격파...아란마레와 결승전서 리턴매치

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명이 5일 KB를 59-49로 꺾고 결승에 올랐다
- 이다연·최예슬 활약으로 경기 내내 리드를 지켰다
- 결승에서 아란마레 상대 4년 만의 정상 탈환 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성생명이 KB스타즈를 꺾고 4년 만의 WKBL 퓨처스리그 우승 도전에 나선다.
삼성생명은 5일 부천체육관에서 열린 2026 티켓링크 WKBL 퓨처스리그 준결승에서 KB를 59-49로 제압하며 결승행 티켓을 거머쥐었다.
결승 상대는 일본의 프레스티지 인터내셔널 아란마레다. 삼성생명은 조별리그에서 아란마레에 패하며 A조 2위로 준결승에 올랐지만, 결승에서 설욕과 함께 정상 탈환에 도전하게 됐다.
반면 B조를 4전 전승으로 통과하며 우승 후보로 평가받았던 KB는 주축 선수들의 부상 공백 속에 선전했지만 결승 문턱을 넘지 못했다.
삼성생명은 이다연과 최예슬이 공격을 이끌었다. 이다연은 18점 10리바운드로 더블더블을 작성했고, 최예슬도 16점 8리바운드를 기록하며 승리의 중심에 섰다. 여기에 미야사카 모모나와 임규리, 유하은까지 고르게 힘을 보태며 안정적인 경기 운영을 펼쳤다.
KB는 이윤미가 12점 15리바운드로 더블더블을 기록했고, 이여명도 11점을 올리며 분전했다. 그러나 메인 볼핸들러 성수연의 부상 이탈로 사실상 6명의 선수만 경기를 소화하는 어려운 상황을 극복하지는 못했다.
경기 초반부터 삼성생명이 분위기를 장악했다. 1쿼터에는 강한 수비를 앞세워 KB의 공격을 봉쇄했고, 조수아와 이다연이 연속 득점을 올리며 15-6으로 앞섰다. KB는 외곽슛이 좀처럼 터지지 않았고, 턴오버까지 겹치면서 어려운 출발을 했다.
2쿼터에서도 흐름은 크게 달라지지 않았다. 최예슬이 외곽포를 터뜨렸고, 미야사카 모모나의 3점슛까지 더해지며 점수 차를 벌렸다. 삼성생명은 리바운드에서도 우위를 점하며 경기 주도권을 놓치지 않았고, 전반을 34-19로 크게 앞선 채 마쳤다.
KB는 후반 들어 반격에 나섰다. 양지수의 3점슛과 송윤하의 골밑 득점, 이여명의 외곽포가 잇달아 터지며 한때 10점 이내까지 추격했다. 특히 적극적인 수비와 공격 리바운드로 삼성생명을 흔들며 분위기를 바꾸는 데 성공했다.
그러나 삼성생명에는 이다연과 최예슬이 있었다. KB가 추격할 때마다 이다연이 리바운드를 장악했고, 최예슬은 필요한 순간마다 득점을 올리며 흐름을 다시 가져왔다. 유하은의 3점슛까지 더해지면서 삼성생명은 다시 두 자릿수 리드를 회복했다.
4쿼터에도 KB는 끝까지 포기하지 않았다. 고현지가 스틸과 U파울 유도로 분위기를 끌어올렸고, 양지수의 블록슛과 강한 압박 수비로 삼성생명을 괴롭혔다. 경기 막판에는 7점 차까지 따라붙으며 마지막 승부를 걸었다.
하지만 삼성생명은 흔들리지 않았다. 최예슬이 결정적인 3점슛을 포함해 연속 5점을 책임졌고, 이다연도 골밑에서 마무리하며 승부에 쐐기를 박았다. 삼성생명은 경기 내내 리드를 한 번도 내주지 않는 안정적인 경기 운영 끝에 결승 진출을 확정했다.
이번 승리로 삼성생명은 4년 만의 퓨처스리그 정상 탈환 기회를 잡았다. 조별리그에서 아쉬운 패배를 안겼던 아란마레를 결승에서 다시 만나 설욕과 우승이라는 두 가지 목표를 동시에 노린다.
wcn05002@newspim.com