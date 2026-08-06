샵링커, UI·UX 개편한 '2026 신버전' 베타 서비스 오픈

AI 핵심 요약beta
- 샵링커지앤씨가 6일 UI·UX 개편한 신버전 베타를 오픈했다
- 주요 기능 배치와 AI 상품등록·인사이트 접근성을 개선했다
- 8월 베타로 의견 수렴 후 9월 정식 버전 출시할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 쇼핑몰 통합관리 솔루션 기업 샵링커지앤씨(대표 김영식)가 UI·UX를 개편한 '샵링커 2026 신버전' 베타 서비스를 오픈한다고 6일 밝혔다.
이번 개편은 상품 등록과 주문 관리 등 주요 기능의 사용 편의성을 높이기 위해 화면 구성과 이용 동선을 개선한 것이 특징이다. 회사는 베타 서비스 운영 기간 동안 이용자 의견을 반영해 기능을 보완한 뒤 9월 정식 버전을 선보일 계획이다.
신버전은 화면 디자인을 개편하고 메뉴 구성을 재정비했다. 상품등록, 주문관리, 고객관리, 정산관리 등 주요 기능을 업무 흐름에 맞춰 배치했으며, AI 기반 상품등록과 AI 인사이트 기능의 접근성을 개선했다고 회사는 설명했다.
또한 화면 반응 속도와 데이터 처리 성능을 개선하고, 향후 신규 기능을 적용할 수 있도록 디자인 시스템을 정비했다.
한정길 샵링커사업본부장(상무)은 "베타 서비스 기간 동안 고객 의견을 반영해 서비스 완성도를 높여 나갈 계획"이라며 "앞으로도 이커머스 환경 변화에 맞춰 서비스를 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.
샵링커는 8월 동안 기존 버전과 신버전을 함께 운영하며, 이용자 의견을 수렴한 뒤 9월 정식 서비스를 출시할 예정이다.
whitss@newspim.com