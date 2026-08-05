李대통령 "세계 재패한 문화적 성취…김구 선생이 놀라실 것"

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"문화 분야 정부 투자 매우 취약해"

"문화·예술 분야 지원 매우 많이 확충해야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 5일 인공지능(AI)으로 인한 생산력이 강화되면 문화·예술 분야에 대한 욕구가 높아질 것이라 내다보며 관련 업계 지원을 대폭 확충하겠다고 약속했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 교육부·문화체육관광부·국가교육위원회·국가유산청 업무보고 도중 "우리가 전 세계적으로 각광받는 문화 국가가 돼 가고 있는데 사실 문화 분야에 대한 정부 투자는 매우 취약하다"고 짚었다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 교육부, 국가교육위원회, 문체부, 국가유산청 등에 대한 부처 업무 보고에서 발언하고 있다. [사진=KTV] 2026.08.05

이 대통령은 "이 취약하고 척박한 땅에서 어떻게 세계를 재패하는 문화적 성취가 가능했는지는 참 의문"이라며 "김구 선생이 보면 놀랄 노자일 것"이라고 말했다.

이 대통령은 "아마 '정부가 그렇게 많이 도와준 것도 없는데 어떻게 이리 됐을까'라고 하실 것 같다"며 "앞으로는 어쨌든 문화·예술 분야에 대한 지원을 매우 많이 확충해야 할 것 같다"고 말했다.

이 대통령은 "앞으로 AI 시대에 접어들고 생산력이 강화되면 문화에 대한 욕구가 매우 많아질 것"이라며 "문화도 하나의 산업으로 매우 중요하게 자리 잡게 될 것 같다. 그래서 문화·예술 분야에 대한 섬세한 지원이 필요할 것 같다"고 강조했다.

pcjay@newspim.com