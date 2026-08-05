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카카오게임즈, 신작 라인업 재정비

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  • 카카오게임즈가 5일 신작 라인업을 재정비했다.
  • 도깨비의 세계는 10월, 오딘Q는 내년 1월 출시한다.
  • 아키에이지 크로니클 등으로 국내외 공략을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하반기부터 신작 줄지어 출시 예정

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈가 5일 2분기 실적 발표 및 컨퍼런스 콜을 진행하면서 신작 라인업 일정을 전반적으로 재정비하겠다는 뜻을 밝혔다. 다양한 장르와 플랫폼을 아우르는 신작을 순차적으로 선보이며 게임 사업 경쟁력을 강화하고 국내외 시장 공략에 속도를 낸다는 계획이다.

[로고=카카오게임즈]

하반기 첫 신작은 슈퍼캣이 개발 중인 2.5D MMORPG '도깨비의 세계'다. 8월 사전 등록을 시작으로 10월 중 정식 출시 예정인 이 작품은 레트로 감성의 개성 있는 그래픽과 한국적 색채를 살린 소재를 게임 전반에 녹여내며 독창적인 세계관과 분위기를 구현했다.

라이온하트스튜디오의 MMORPG 신작 '오딘Q: 발키리스콜'은 내년 1월 출시를 목표로 일정을 조정했다. 이 작품은 '오딘' IP를 전세계로 확장하는 후속작으로, 북유럽 신화 '에다'를 기반으로 한 세계관과 언리얼5 기반 최상급 그래픽, 쿼터뷰 방식의 풀3D 심리스 오픈월드가 특징이다.

올해 4분기에는 글로벌 시장을 겨냥해 엑스엘게임즈에서 개발 및 자체 서비스하는 온라인 액션 RPG '아키에이지 크로니클'과 타이니펀 게임즈의 전략 어드벤처 RPG '던전 어라이즈'를 선보일 예정이다. 2027년에는 오픈월드 좀비 생존 시뮬레이터 '갓 세이브 버밍업', 액션 RPG '크로노 오디세이'와 더불어 서브컬처 육성 시뮬레이션과 3인칭 PvP 슈팅 게임 등 새로운 매력의 작품들도 준비하고 있다.

카카오게임즈는 최근 엑스엘게임즈와 MMORPG '아키에이지S: 자유의 해협'의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결한 바 있다. 이 게임은 기존 '아키에이지' IP의 핵심 가치와 정체성을 계승하면서도 현대적인 게임 트렌드에 맞춰 재해석한 작품이다. 이후에도 '아키에이지 워', '아키에이지 크로니클', '아키에이지S'까지 원작 IP를 여러 플랫폼과 장르에 선보이며 핵심 IP 경쟁력을 확대해 나갈 계획이다.

또한, 콩 스튜디오와 수집형 액션 RPG '가디언 메이든'을 글로벌 지역에 출시 예정이라고 밝혔다. 다양한 종족이 어우러져 사는 거대한 대륙에서 용사와 성녀가 파트너가 되어 사악한 세력에 맞서는 장대한 판타지 서사를 그린다.

이와 함께 국내외 시장에서 두터운 팬층을 보유한 웹툰 제작사 더그림엔터테인먼트와 협업해 웹툰 IP를 활용한 게임 개발 및 서비스도 고려하고 있다. 기존 발표한 신작들을 비롯해 글로벌 경쟁력을 갖춘 다양한 신규 IP를 지속적으로 확보할 계획이다.

카카오게임즈 관계자는 "주요 프로젝트의 출시 일정과 서비스 전략을 면밀히 점검해 신작 라인업을 재정비했다"며 "하반기부터 주요 신작을 순차적으로 선보이고 탄탄한 포트폴리오를 바탕으로 국내외 시장에서 새로운 성장 모멘텀을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

flurry327@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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