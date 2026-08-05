NH농협카드, 호텔스닷컴 숙박 최대 25% 할인 프로모션

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협카드가 늘어나는 여행 수요에 맞춰 마스터카드와 함께 호텔스닷컴 숙박 할인 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

[사진=NH농협카드]

이번 프로모션은 8월 1일부터 11월 30일까지 진행된다. 호텔스닷컴 NH농협카드 전용 페이지에서 숙소를 예약하고 전용 쿠폰코드를 입력한 뒤 NH농협 마스터카드로 200달러 이상 결제하면 20% 즉시 할인(건당 최대 100달러)을 적용받을 수 있다.

국내 숙소 역시 외화 결제 시 20% 할인이 적용되며, 행사 기간 중 이용 횟수 제한이 없어 여러 차례 예약을 진행하는 이용자도 계속해서 할인을받을 수 있다.

휴가 특화 상품인 'zgm.휴가중 카드' 이용자를 위한 전용 할인 이벤트도 병행한다. 8월 1일부터 10월 31일까지 NH pay 내 해당 상품 페이지의 전용 링크를 통해 zgm.휴가중 마스터카드로 결제하면, 기본 상품 서비스(20%)에 특별 할인(5%)이 추가돼 최대 25%의 할인이 적용된다.

'zgm.휴가중 마스터카드' 할인 혜택은 외화(USD 등) 결제 시 적용되며, 별도의 할인 한도를 두지 않아 결제 금액이 커도 혜택을 온전히 누릴 수 있다.

NH농협카드 관계자는 "휴가철과 가을 여행 수요에 맞춰 실질적인 비용 절감 혜택을 체감할 수 있도록 글로벌 숙박 플랫폼과 이번 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 이용자의 라이프스타일에 맞춘 혜택을 확대하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com