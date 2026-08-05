하이로닉, 이진우 대표이사 장내 매수

AI 핵심 요약beta
- 하이로닉 이진우 대표가 5일 자사주 2만1271주를 장내 매수했다
- 이번 매수로 이 대표 지분율은 21.05%로 상승했다
- 신제품 허가·글로벌 진출·주주환원 통해 기업가치 제고 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 미용의료기기 전문기업 하이로닉의 이진우 대표이사가 자사 보통주 2만1271주를 장내 매수했다고 5일 밝혔다.
이 대표의 보유 주식 수는 359만9618주에서 362만889주로 증가했다. 지난 6월 자기주식 399만5317주 소각 효과가 반영되면서 지분율은 19.36%에서 21.05%로 높아졌다.
회사에 따르면 이번 매수는 책임경영 강화와 기업가치에 대한 신뢰를 나타내는 조치다. 하이로닉은 최근 차세대 복합 의료기기 '시너젯 프로(SYNERJET PRO)'와 2세대 마이크로웨이브 의료기기 '미글로우(MIGLOU)'의 국내 품목허가를 획득했으며, 싱가포르와 아랍에미리트(UAE)에서 독점 유통 계약을 체결했다.
회사는 거래재개 이후 보유 자기주식 전량 소각과 창사 첫 분기배당을 실시하는 등 주주환원 정책도 지속적으로 추진하고 있다. 신제품 확대와 글로벌 사업 성장, 주주환원을 기반으로 기업가치를 지속적으로 높여 나간다는 계획이다.
이진우 대표는 "이번 장내 매수는 하이로닉의 성장 가능성과 미래 기업가치에 대한 확신을 바탕으로 결정했다"며 "신제품 경쟁력 강화와 글로벌 시장 확대, 지속적인 주주환원 정책을 통해 기업가치와 주주가치를 함께 높여나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com