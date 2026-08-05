韩国7月外汇储备增至4279.5亿美元 环比增5.9亿美元

纽斯频通讯社首尔8月5日电 韩国银行（央行）5日发布的《2026年7月底外汇储备》数据显示，截至7月底，韩国外汇储备为4279.5亿美元，较6月底增加5.9亿美元，连续保持小幅增长态势。

资料图。【图片=纽斯频通讯社】

韩国银行表示，尽管与国民年金进行外汇掉期（Swap）交易对外汇储备形成一定减少因素，但新增发行外汇平准基金债券（外平债）以及外汇资产投资收益增加等因素，带动外汇储备较前一个月有所增长。

从外汇储备构成看，截至7月底，有价证券余额为3800.1亿美元，占外汇储备总额的88.8%，较上月减少3.4亿美元；存款余额为231.3亿美元，较上月增加8.6亿美元。

此外，国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）余额为157亿美元，较上月增加6000万美元；韩国在IMF的储备头寸为43.2亿美元，增加1000万美元。黄金储备按购入时账面价值计价，不随国际金价波动调整，余额维持在47.9亿美元，与上月持平。

韩国银行同时公布，截至2026年6月底，韩国外汇储备规模继续位列全球第十。中国以3.4163万亿美元居全球首位，日本以1.2875万亿美元位居第二，瑞士、俄罗斯和印度分别以1.0877万亿美元、7204亿美元和6686亿美元位列第三至第五。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社