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[프로야구] KBO 투수 소형준·스기모토 야수 구자욱·김지찬 등 월간 MVP 후보 발표

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  • KBO가 4일 7월 월간 MVP 후보 7명을 발표했다.
  • 투수는 KT 소형준·스기모토, 두산 곽빈·벤자민이 후보로 올랐다.
  • 야수는 삼성 구자욱·김지찬, KT 힐리어드가 팬·기자단 투표로 수상 경쟁을 펼친다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KBO 7월 월간 MVP 후보로 총 7명의 선수가 선정됐다.

KBO는 4일 월간 MVP 후보를 발표했다. 이날 발표한 MVP 투수 부문에서는 KT 소형준, 스기모토, 두산 곽빈, 벤자민이 후보에 올랐다. 야수 부문에서는 삼성 구자욱, 김지찬, KT 힐리어드가 7월 월간 MVP 수상을 노린다.

[서울=뉴스핌] KBO 월간MVP 투수부문. [사진=KBO] 2026.08.04 willowdy@newspim.com

KT 소형준은 흔들림 없는 피칭으로 선발 한 자리를 굳건히 지켰다. 특히 지난달 7일 키움전에서는 7이닝을 무실점으로 막아냈고, 25일 롯데전에서는 6 .1이닝 동안 7탈삼진을 솎아내며 압도적인 구위를 뽐냈다. 소형준은 7월 5경기에 등판해 3승을 기록하며 월간 승리 공동 1위에 이름을 올렸다. 30.1이닝(2위)을 소화하는 동안 평균자책점 1.78(2위)을 기록했고, 20탈삼진을 곁들이며 이닝 소화 능력과 안정감을 동시에 증명했다.

KT 스기모토는 필승조로서 확실한 존재감을 드러냈다. 7월 한 달간 소화한 13경기(공동 2위) 중 11경기에서 실점을 허용하지 않을 만큼 꾸준했고, 8홀드를 쌓으며 이 부문 단독 1위에 올랐다. 13이닝 동안 평균자책점 1.38, 19탈삼진을 기록하며 KT 불펜의 핵심으로 자리매김했다.

두산 곽빈이 꾸준한 구위로 선발 마운드를 지켰다. 곽빈은 지난달 2일 롯데전과 26일 삼성전에서 나란히 무실점 호투를 이어갔다. 곽빈은 7월 4경기에서 3승 1패, 평균자책점 1.80(3위)을 기록하며 월간 승리 공동 1위에 이름을 올렸다. 25이닝 동안 28탈삼진(4위)을 올리며 탈삼진 부문에서도 상위권에 자리했다.

두산 벤자민은 묵직한 구위로 상대 타자들을 돌려세웠다. 지난달 1일 롯데전에서 6이닝 동안 10탈삼진을 쓸어담으며 실점하지 않는 위력적인 피칭을 선보이기도 했다. 벤자민은 7월 4경기에 등판해 평균자책점 1.21로 1위에 자리했고, 22.1이닝 동안 30탈삼진(2위)을 적립하며 리그 정상급 탈삼진 능력을 보여줬다.

[서울=뉴스핌] KBO 월간 MVP 야수부문. [사진=KBO] 2026.08.04 willowdy@newspim.com

삼성 구자욱이 팀 타선을 이끌며 주장의 품격을 보여줬다. 구자욱은 7월 20경기에서 20득점을 올리며 이 부문 공동 1위에 올랐다. 23타점(2위)과 33안타(2위)로 두 부문에서 나란히 상위권에 자리했고, 출루율 0.443(3위)과 타율 0.402(4위)까지 고르게 갖추며 빈틈없는 활약을 펼쳤다. 타점과 안타 생산력을 앞세워 삼성 타선의 중심타자 역할을 톡톡히 해냈다.

삼성 김지찬은 정교한 타격과 빠른 발을 두루 갖춘 활약을 펼치며 팀 공격의 선봉에 섰다. 김지찬은 7월 20경기에 출전해 타율 0.431과 출루율 0.506을 기록하며 두 부문에서 나란히 1위에 올랐다. 31안타(4위)와 17득점(공동 3위)을 보태며 꾸준한 생산력을 과시했고, 6도루로 도루 부문 공동 1위에도 이름을 올렸다. 정교한 타격 능력과 빠른 발을 앞세워 테이블세터로서의 역할을 충실히 소화했다.

KT 힐리어드가 무서운 파워로 상대 마운드를 흔들었다. 지난달 17일 LG전에서는 2홈런 6타점을 몰아치며 자신의 한 경기 최다 타점 경기를 만들었다. 힐리어드는 7월 19경기에서 9홈런, 26타점, 장타율 0.743을 기록하며 세 부문 모두 단독 1위에 올랐다. 타율 0.365, 출루율 0.413까지 더하는 등 준수한 성적표를 남겼다.

2026 신한 SOL KBO 리그 월간 MVP는 KBO와 KBO 리그 타이틀 스폰서인 신한은행이 함께 주관하여 매월 선정한다. 매월 KBO 리그에서 최고의 활약을 보여준 선수에게 시상하는 월간 MVP는 팬 투표와 한국야구기자회 기자단 투표를 합산하여 최종 수상자를 선정한다. 팬 투표는 이날 오전 10시부터 9일 자정까지 신한은행 모바일 애플리케이션 '슈퍼 SOL'에서 참여 가능하다.

최종 투표 결과를 통해 선정된 월간 MVP 수상자에게는 상금 300만원과 함께 월간 MVP 기념 트로피가 주어진다. 또한, 유소년 야구 발전을 위해 신한은행의 후원을 통해 MVP 수상 국내 선수의 출신 중학교에 해당 선수 명의로 200만원의 기부금이 전달될 예정이다.

willowdy@newspim.com

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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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