박수현 충남지사 첫 결재 '충효예 운동' 본격화…220만 도민 참여

AI 핵심 요약beta
- 충남도가 4일 충효예 충청정신 실천 업무협약을 체결했다
- 참여 기관들은 태극기 달기·어르신 예우·청소년 일기쓰기 운동을 추진한다
- 충남도는 AI 대전환 시대 사람 중심 공동체 가치 강화를 목표로 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 민선 9기 1호 과제인 '충효예 충청정신 실천'을 도민 참여형 운동으로 확대한다.
충남도는 4일 내포신도시 충남보훈관에서 도의회와 도교육청, 대한노인회 충남연합회, 보훈단체, 농협, 하나은행 등과 충효예 충청정신 실천 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 박수현 충남지사를 비롯해 조철기 충남도의회 의장, 이병도 충남교육감, 강춘식 대한노인회 충남연합회장, 김완태 광복회 충남지부장 등 기관·단체 관계자 100여 명이 참석했다.
참여 기관과 단체는 국경일 태극기 달기 운동과 어르신·국가유공자 예우, 청소년 사랑의 일기 쓰기 확산 등을 주요 과제로 추진한다.
도는 사업 전반의 행정·재정 지원과 기관 간 협력체계 운영을 맡는다. 도의회는 제도 마련과 예산 확보를 지원하고 도교육청은 학교 현장을 중심으로 청소년 교육과 실천 프로그램을 추진한다.
대한노인회 충남연합회와 이통장연합회, 새마을회, 바르게살기운동협의회, 자유총연맹, 적십자사 등은 도민 참여와 홍보 확산을 맡는다. 농협중앙회 충남세종본부와 하나은행 충남북영업본부는 재정 지원과 홍보에 참여한다.
충효예 충청정신 실천은 인공지능 전환과 함께 사람 중심의 공동체 가치를 강화하겠다는 취지로 추진됐으며, 박 지사가 취임 후 첫 번째로 결재한 사업이다.
협약식은 충남TV를 통해 생중계됐으며 행사장에는 무궁화 전시도 마련됐다. 도는 참석한 어르신과 보훈단체 관계자들의 이동을 돕기 위해 전담 인력을 배치했다.
박수현 충남지사는 "AI 대전환이라는 변화의 시대일수록 공동체를 지탱하는 정신적 가치가 중요하다"며 "충효예의 뿌리 위에 기술과 따뜻한 공동체가 공존하는 충남을 만들겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com