강릉시, 제18회 강릉커피축제 추진계획 공유...ITS세계총회와 연계

AI 핵심 요약beta
- 강릉문화재단은 4일 제18회 강릉커피축제 계획을 공유했다.
- 축제는 10월 21일부터 25일까지 강릉 전역서 열린다.
- 주문진·중앙시장으로 넓히고 ITS 총회와 연계했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = (재)강릉문화재단은 4일 강릉시청에서 제18회 강릉커피축제 추진계획을 공유했다.
재단에 따르면 제18회 강릉커피축제는 오는 10월 21일부터 25일까지 5일간 강릉커피거리와 시 전역에서 개최된다. 'Coffeeful Gangneung'을 슬로건으로 내세우며 커피를 매개로 다양한 프로그램을 통해 문화와 관광, 산업을 연결하는 강릉의 정체성을 반영할 예정이다.
이날 보고회에서는 축제의 경쟁력 강화를 위해 글로벌 축제로의 도약과 강릉 ITS 세계총회와의 연계를 핵심 추진방향으로 정하고 축제장 구성, 교통 및 주차 대책, 안전관리, 편의시설 확충, 프로그램 운영, 홍보 및 마케팅 등 다수의 추진계획을 집중적으로 논의했다.
특히 올해 축제는 기존의 커피거리 중심 행사에서 벗어나 주문진, 중앙시장 등 주요 거점으로 확장돼 '도시 전역 확산형 축제'로 진행된다. 웰컴커피숍 운영과 모바일 스탬프랠리 등을 통해 관광객의 지역 소비를 유도할 예정이다.
또한 강릉 ITS 세계총회와의 연계를 통해 외국인 관광객 유치를 목표로 다국어 안내 체계를 강화하고 셔틀버스 운영, 친환경 다회용기 사용 확대 등 국제행사에 대비한 준비를 할 계획이다.
(재)강릉문화재단은 관계기관과 협력해 행사장 안전 관리와 교통 대책을 철저히 점검하고 성공적인 축제를 위한 준비를 차질 없이 진행할 예정이다.
김중남 강릉시장은 "강릉커피축제는 대한민국을 대표하는 커피축제"라며 "관광객들이 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 광범위한 준비가 필요하다"고 강조했다.
이어 "이번 축제는 강릉 ITS 세계총회와 연계돼 있어 내외국 관광객들이 강릉의 커피문화와 매력을 경험할 수 있도록 콘텐츠 경쟁력을 높이겠다"며 관계부서와의 협력을 주문했다.
onemoregive@newspim.com