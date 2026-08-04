익산시, 미래 비전 실행전략 구체화...익산 대전환 '수립'

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4~7일 시정운영계획 보고회 개최, 핵심 목표·분야별 실행전략 집중 점검

광역교통·미래산업·농생명·문화관광 육성, 미래 10년 성장 기반 마련 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 민선 9기 핵심 목표를 구체화하고 미래 10년을 준비하기 위한 시정운영계획 수립에 본격 착수했다고 4일 밝혔다.

익산시는 이날부터 오는 7일까지 최정호 익산시장 주재로 '민선 9기 익산시 미래 비전 시정운영계획 보고회'를 열고 분야별 핵심 목표와 실행 전략을 집중 점검한다.

익산 대전환 미래 비전 마련[사진=익산시]2026.08.04 lbs0964@newspim.com

이번 보고회는 민선 9기 시정 비전을 실행 가능한 정책으로 구체화하고 향후 시정 운영의 일관성과 실행력을 높이기 위해 마련됐다.

시는 '일자리가 있는 도시', '사람이 모여드는 도시', '시민을 섬기는 행정'을 시정 운영의 기본 방향으로 설정하고 시민 삶의 질 향상과 도시 경쟁력 강화를 위한 분야별 목표와 핵심 전략을 구체화할 계획이다.

보고회에서는 국·소·단장이 정책 여건과 목표, 추진 전략, 핵심사업, 단계별 실행계획 등을 발표하고 실효성 있는 추진 방안을 논의한다.

주요 논의 과제는 광역교통망 확충, 미래산업 육성, 농생명산업 고도화, 역사·문화·관광·스포츠 활성화, 시민 체감형 복지 확대와 정주환경 개선 등 익산의 미래 경쟁력을 높일 핵심 정책이다.

시는 단기 사업 점검에 그치지 않고 임기 내 핵심 성과 창출과 미래 10년을 대비한 중장기 발전 방향을 함께 마련해 지속 가능한 도시 성장 기반을 구축할 방침이다.

또 보고회에서 제시된 의견을 반영해 사업별 우선순위와 추진 일정을 보완하고 부서 간 공동 추진체계를 강화하는 한편 정부 정책과 연계 가능한 사업은 국가예산과 공모사업에 적극 반영할 계획이다.

최정호 익산시장은 "이번 보고회는 익산의 미래 비전을 실행 가능한 정책으로 구체화하는 중요한 출발점"이라며 "분야별 전략이 시민의 삶 속에서 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 세부 실행 방안을 꼼꼼히 마련해 시민이 체감하는 익산 대전환을 실현하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com