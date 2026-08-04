코르티스 첫 주자 활약 '숨바꼭질2', 첫 공개부터 2000만뷰 육박

AI 핵심 요약beta
- 엠넷플러스는 지난달 31일 숨바꼭질2를 첫 공개해 글로벌 팬덤의 뜨거운 호응을 얻었다.
- 숨바꼭질2는 코르티스 출연 1회로 가입 기여 7배·조회수 2000만 육박 등 흥행 성적을 기록했다.
- 스페셜 콘텐츠 블랙룸 코르티스 편은 7일 공개되고 두번째 플레이어 활약은 14일에 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 엠넷플러스 오리지널 공포 예능 '숨바꼭질2'가 첫 공개부터 글로벌 팬덤의 뜨거운 호응을 얻으며 흥행 청신호를 켰다.
지난달 31일 베일을 벗은 '숨바꼭질 2' 1회에서는 첫 번째 플레이어로 나선 그룹 코르티스가 스산한 낚시터 괴담 속에서 정체불명의 술래를 피해 생존 사투를 벌이는 모습이 그려졌다. 무대 위 강렬한 모습과 달리, 예측 불가능한 공포 상황 속에서 터져 나온 멤버들의 리얼한 반응과 끈끈한 팀워크가 몰입감을 선사하며 폭발적인 호응을 얻었다.
이 같은 열기는 수치로도 확인됐다. '숨바꼭질2'는 전 시즌 대비 7배 이상의 가입 기여를 기록, 전 세계 206개 지역에서 함께 즐기며 글로벌 팬덤이 함께 즐기는 엠넷플러스 대표 오리지널 공포 IP로서의 존재감을 입증했다. 또한 SNS를 포함한 누적 합산 조회수(8월 3일 기준) 약 2000만 뷰에 육박하며, 공개와 함께 프로그램 관련 키워드가 X(구 트위터) 실시간 트렌드 상위권을 장악하는 등 높은 화제성을 보였다.
'숨바꼭질 2'는 스페셜 콘텐츠 '블랙룸'을 선보이며 본편의 여운을 이어간다. '블랙룸'은 감옥으로 향하는 통로이자 조명 하나 없는 캄캄한 어둠 속에서 펼쳐지는 극한의 미션 콘텐츠다. 공개될 티저 영상에서는 가장 겁이 많은 멤버인 주훈이 '블랙룸' 첫 주자로 지목돼 눈길을 끌었다. 어둠 속으로 발을 들인 주훈과 이를 지켜보는 멤버들의 모습이 이어진 가운데, 주훈은 미션에 성공할 수 있을지 이목이 집중된다.
한편, CJ ENM의 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스'의 오리지널 '숨바꼭질2'는 정체불명의 술래를 피해 K-팝 아티스트들이 4444초 동안 생존 게임을 펼치는 공포 버라이어티다. 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2' 첫 주자로 코르티스가 포문을 뜨겁게 연 가운데, 다음 출격할 플레이어는 누구일지 기대를 모은다.
'숨바꼭질2' 스페셜 콘텐츠 '블랙룸' 코르티스 편은 오는 7일 오후 6시 엠넷플러스에서 공개되며, 두번째 플레이어의 활약은 14일에 만날 수 있다.
moonddo00@newspim.com