이상일 용인특례시장, 다낭시 공식 초청 방문…양 도시 협력 강화 기대

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 베트남 다낭시의 공식 초청을 받아 4일부터 8일까지 닷새간 다낭시를 방문한다. 이번 방문에는 용인특례시와 시의회 대표단이 동행해 총영사관 면담, 다낭시 주요 기관 회담, 공공디지털도서관 방문, 한·베 페스티벌 참석 등 공식 일정을 소화한다.

지난 1월 14일 다낭시청에서 우호협약 체결 후 이상일 시장(왼쪽)과 호 끼 민 다낭시 상임 부인민위원장(오른쪽)이 기념사진을 찍는 모습.[사진=용인시]

용인시에 따르면 이상일 시장과 장정순 용인시의회 의장, 신나연 시의회 자치행정위원장, 강영웅 시의원 등 대표단은 4일 베트남 도착 직후 주다낭 대한민국 총영사관을 방문해 한정일 총영사, KOTRA 조주연 다낭무역관장과 만난다.

이 시장은 5일 오전 응우옌딘빈 다낭시 조국전선위원장과 만나 양 도시의 주민자치 협력 방안을 논의할 예정이다. 이어 오후에는 베트남 최대 정보통신기술(ICT) 기업인 FPT 그룹을 방문해 다낭 제2소프트웨어파크 내 FPT 하이테크·반도체 연구개발(R&D) 센터를 둘러보고 베트남의 반도체 산업 생태계를 살펴볼 계획이다.

6일에는 다낭시 꽝푸구 용인 공공디지털도서관을 찾아 운영 현황을 확인한다. 이 시설은 민선8기 용인특례시가 공적개발원조(ODA) 사업으로 꽝푸구 내 국제연꽃마을 복지타운에 조성한 것으로 규모는 1686㎡다.

이후에는 꽝푸구청으로 이동해 부이응옥안 당서기, 후인응옥바 인민위원장 등 관계자와 간담회를 열고 'K-온기마을 프로젝트'에 따른 청년봉사단 파견 등 교류 확대 방안을 논의한다.

7일에는 다낭시청에서 응우옌마인훙 인민위원장, 다낭시 당 관계자, 꽝푸구 관계자 등과 회담을 갖는다. 같은 날 한국·베트남 페스티벌 참가 주빈 환영 만찬에 참석하고 푸라마 호텔에서 열리는 'Meet Korea in Da Nang' 콘퍼런스에서는 'AI-성장과 발전의 새로운 동력'을 주제로 발표한다.

지난 1월 14일 우호협약 체결 당시 이상일 시장(왼쪽)과 호 끼 민 다낭시 상임 부인민위원장(오른쪽)이 환담을 나누는 모습.[사진=용인시]

이 시장은 이어 다낭시 동해공원 일대에서 열리는 제5회 한·베 페스티벌에 참석해 시 홍보부스 운영단을 격려하고 개막식을 참관할 예정이다. 다낭시는 2022년부터 한국과 베트남의 문화 교류 활성화를 위해 한·베 페스티벌을 개최하고 있다.

이상일 시장은 "다낭시는 한국인이 많이 찾는 관광 도시이자 반도체·AI·IT 등 첨단 산업 육성에 속도를 내고 있는 베트남 중부의 핵심 거점 도시"라며 "세계 최대 규모의 반도체 생태계가 조성되고 있는 용인과 협력에 큰 관심을 갖고 있다"고 말했다. 이어 "다낭시의 한·베 페스티벌 공식 초청을 계기로 용인특례시와 다낭시의 협력이 한층 성숙되기를 기대한다"고 덧붙였다.

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