경기북부경찰청, 해바라기센터와 협력체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 김동권 경기북부경찰청장은 4일 해바라기센터를 찾아 피해자 보호 협력체계를 점검했다
- 현장 간담회에서 성범죄 피해자 지원 애로와 개선 의견을 청취하고 실질적 협력 방안을 논의했다
- 경찰과 해바라기센터는 사건 초기부터 일상 회복까지 동행하는 촘촘한 보호·지원 체계를 강화하기로 했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 김동권 경기북부경찰청장은 4일 경기북동부해바라기센터(의정부의료원)를 찾아 성범죄 피해자 보호·지원에 힘쓰는 근무자들을 격려하고 경찰과 해바라기센터 간 협력체계 운영 실태를 점검했다고 밝혔다.
이번 방문은 성범죄 피해자에 대한 신속한 보호와 회복 지원을 위해 유관기관 협업을 강화하기 위한 자리로 현장 간담회에서는 피해자 지원 과정의 애로사항과 개선 의견을 듣고 실질적인 협력 방안을 논의했다.
해바라기센터는 성폭력·가정폭력·성매매·아동학대 피해자에게 상담, 의료, 수사, 법률 지원을 한곳에서 제공하는 기관으로 경찰과의 긴밀한 협력을 통해 피해자 맞춤형 보호와 2차 피해 예방에 중요한 역할을 하고 있다.
김 청장은 "범죄 피해자에게 가장 필요한 것은 실효성 있는 보호와 따뜻한 회복 지원"이라며 "경찰과 해바라기센터의 긴밀한 협력으로 피해자가 안심하고 일상으로 복귀할 수 있도록 보호체계를 더욱 촘촘히 구축하겠다"고 밝혔다.
이어 해바라기센터 근무자들에게는 "피해자의 곁에서 묵묵히 헌신하고 계신 여러분의 노고에 깊이 감사드리며 앞으로도 경찰과 함께 피해자 보호를 위한 든든한 동반자가 되어주시길 부탁드린다"고 전했다.
경기북부경찰청과 경기북동부해바라기센터는 이번 만남을 계기로 피해자가 혼자가 아니라는 믿음을 가질 수 있도록 사건 초기부터 일상 회복까지 함께하는 협력체계를 더욱 공고히 하기로 뜻을 모았다.
asj7376@newspim.com