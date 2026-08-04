천호성 전북교육감 "교사·교육전문직 역량 강화, 미래교육 실천" 당부

초중등 1급 정교사 210명·신규 교육전문직 50명 대상, 전북교육 비전 특강

지역 상생·좋은 수업·도전과 모험 강조, 교육공동체 미래교육 실천 의지 공유

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감은 초중등 교사와 신규 교육전문직원을 대상으로 전북교육의 비전과 정책 방향을 공유하며 미래교육 실천을 당부했다고 4일 밝혔다.

천 교육감은 이날 전북특별자치도교육청교육연수원에서 초중등 1급 정교사 자격연수 대상자 210여 명과 신규 교육전문직원 임용 예정자 50여 명 등 모두 260여 명을 대상으로 '전북교육의 비전과 방향'을 주제로 60분간 특강을 진행했다.

천호성 전북교육감이 4일 교육연수원서 특강을 하고 있다.[사진=전북교육청] 2026.08.04 lbs0964@newspim.com

이번 특강은 교육철학과 비전, 주요 정책을 현장 교사와 교육전문직원들에게 공유하고 전북교육의 새로운 방향에 적극 동참할 것을 당부하기 위해 마련됐다.

천 교육감은 교사 재직 시절의 수업 경험과 교육활동, 도전과 성장 과정 등을 소개하며 연수 참가자들과 공감의 시간을 가졌다. 이어 학교 공동체와 지역사회가 함께 성장하는 교육의 중요성을 강조하며 각자의 역할에 맞는 지역과의 상생·협력에 적극 나서줄 것을 주문했다.

좋은 수업에 대해서는 학생들이 무엇을 배우고 어떻게 성장해야 하는지 스스로 생각하고 판단할 수 있도록 돕고 마음의 힘을 키워주는 수업이 가장 중요하다고 강조했다. 또 교육철학과 학생관을 성찰하고 재정립하는 계기가 되길 바란다고 말했다.

천 교육감은 "주어진 교육 현실에서 문제를 해결하려면 도전과 모험이 필요하다"며 "선생님과 교육전문직원들의 새로운 도전을 적극 지원하는 교육감이 되겠다"고 밝혔다.

이어 "전북교육 슬로건인 '모두가 빛나게 다함께 새롭게'에는 모든 아이의 가능성을 키우기 위해 교육공동체가 함께 미래를 열어가자는 의미가 담겨 있다"며 "학생들의 소질과 가능성을 발견해 꿈을 향해 성장할 수 있도록 전문성과 교육철학을 바탕으로 힘차게 나아가 달라"고 당부했다.

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