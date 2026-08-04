여주시, 살수차 투입 폭염기간 도로 노면온도 저감

AI 핵심 요약beta
- 여주시는 4일 폭염 대응 살수차를 운행했다.
- 주요 간선도로와 유동인구 밀집구간에 투입했다.
- 노면온도 낮추고 시민 온열질환을 막는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시는 폭염에 대응하기 위해 주요 간선도로를 대상으로 살수차 운행에 들어갔다고 4일 밝혔다.
이는 폭염특보 발효에 따른 도로 노면온도 상승으로 아스팔트가 연화·변형되는 것을 막고 도로를 이용하는 시민의 온열질환을 예방하기 위해 추진됐다.
운행은 폭염특보가 발효된 지난 7월 27일부터 시작해 특보가 해제될 때까지이며 주요 간선도로와 유동인구 밀집 구간을 중심으로 진행되는데 노면온도가 가장 높은 오전 11시부터 오후 4시 사이에 집중적 운영하는데 체감온도 33℃ 이상인 폭염주의보가 발효되면 하루 1회, 체감온도 35℃ 이상인 폭염경보가 발효되면 하루 2회 이상으로 확대해 살수한다.
여주시 관계자는 "폭염이 이어지는 동안 살수차를 지속적으로 운행해 도로 노면온도를 낮추고 시민이 느끼는 체감온도를 완화하겠다"며 "시민 여러분이 안전하게 도로를 이용하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
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