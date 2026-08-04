여주시, 찾아가는 인지선별검사로 치매 조기검진 등 노후 지원

AI 핵심 요약beta
- 경기 여주시치매안심센터는 4일부터 경로당 등 순회 치매조기검진을 시행했다.
- 의료접근성 낮은 어르신에게 인지선별검사와 치매예방 정보를 제공하는 사업이다.
- 인지저하 의심 시 정밀검사·진료 연계와 치료비·조호물품·실종예방 등 다양한 지원을 무료로 한다.
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[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시치매안심센터는 치매조기발견과 치매예방을 위해 매년 '찾아가는 치매조기검진 사업'을 운영하는 가운데 이달부터 경로당 등을 순회 방문에 들어갔다고 4일 밝혔다.
'찾아가는 치매조기검진사업'은 센터 방문이 어렵거나 의료 접근성이 낮은 어르신들에게 조기검진서비스를 제공하고 치매예방에 대한 올바른 정보를 전달하기 위해 마련됐다.
조기검진 인지선별검사 결과 인지저하가 의심일 경우 정확한 진단을 위해 신경심리검사 및 협력의사 진료 연계 등 세부 절차가 무료로 진행되며 최종 치매 진단받은 대상자에게는 ▲치매치료관리비▲화자를 돌보는데 필요한 조호물품 지원▲실종예방서비스▲치매환자 및 가족지원 프로그램▲치매가족돌봄 안심휴가지원▲맞춤형 사례관리 등 다양한 지원 서비스가 제공된다.
여주시치매안심센터 관계자는 "치매예방은 건강한 생활습관 실천과 정기적인 인지검사에서 시작된다"며 "앞으로도 어르신들이 가까운 곳에서 편리하게 치매예방 서비스를 받을 수 있도록 찾아가는 사업을 적극 추진 하겠다"고 전했다.
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