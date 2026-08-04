성수석 이천시장, 반도체융복합교육센터서 반도체 인재양성 현황 점검

AI 핵심 요약beta
- 성수석 이천시장이 3일 반도체융복합교육센터를 점검했다
- 교육생들을 격려하며 운영 현황과 시설을 살폈다
- 이천시는 지역 반도체 인재양성 체계를 확대하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 성수석 경기 이천시장은 지난 3일 이천시 반도체융복합교육센터를 방문해 센터 운영 현황과 반도체 교육 기반시설(인프라)을 점검했다고 4일 밝혔다. 성 시장은 이날 반도체 교육 강좌를 수강 중인 경기 미래기술학교 반도체 장비 Full-Stack 엔지니어 양성과정 1~2기 교육생들을 격려했다
이번 현장 방문은 반도체 산업을 선도할 지역 전문인력 양성 기반을 직접 확인하고 교육 현장의 의견을 청취하는 한편 교육생들을 격려하기 위해 마련됐다.
이천시장은 센터 운영 현황과 주요 교육과정, 반도체 산업 동향에 대한 설명을 들은 뒤 강의실과 실습실 등 주요 교육시설을 둘러보며 운영 현황을 점검했다.
이천시 반도체융복합교육센터는 지난 4월 개소 이후 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스가 위탁 운영하고 있으며 초·중·고 학생 대상 반도체 교육부터 청년·중장년 취업지원 과정, 기업 맞춤형 재직자 교육까지 생애주기별 반도체 전문인력 양성체계를 구축하고 있다.
특히 이날 개강한 '경기 미래기술학교' 2기 과정은 반도체 장비 유지보수와 전·후공정 실무를 중심으로 한 실습형 교육과정으로, 청년과 중장년 구직자를 대상으로 약 7주간 운영되는데 반도체 공정과 장비 운용, 기구설계, 시스템반도체 설계, 현장 프로젝트 및 취업 멘토링 등 산업현장에서 요구하는 실무 중심 교육을 받게 된다.
성수석 이천시장은 교육생들과 만나 "반도체 산업은 대한민국 미래를 이끌 핵심 산업이며 여러분은 그 중심에서 활약할 미래 인재"라며 "이번 교육과정을 통해 실무역량을 충분히 키워 지역 기업은 물론 대한민국 반도체 산업 발전을 이끄는 전문인력으로 성장하기를 기대한다"고 격려했다.
이어 "이천시는 SK하이닉스를 비롯한 세계적인 반도체 산업 기반을 갖춘 도시인 만큼 기업이 필요로 하는 전문인력을 지역에서 직접 양성할 수 있도록 교육과 취업이 연계되는 반도체 인재양성 체계를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
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