가평군, 오는 11일까지 고향사랑기부에 치킨 경품 '말복 이벤트'

AI 핵심 요약beta
- 가평군이 4일 말복 맞아 기부 이벤트를 마련했다.
- 7월 29일부터 11일까지 10만원 이상 기부자 대상이다.
- 추첨으로 30명에 치킨 교환권을 14일 안내했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군은 말복을 맞아 고향사랑기부제 활성화를 위해 치킨 모바일 교환권 증정 이벤트를 마련했다고 4일 밝혔다.
지난 7월 29일부터 오는 11일까지 진행하는 '복날 치킨 쏜닭!' 이벤트는 기간중 10만 원 이상 고향사랑기부를 완료한 기부자를 대상으로 추첨을 실시해 총 30명에게 치킨 모바일 교환권을 증정하며 당첨자는 8월 14일 개별 문자로 안내할 예정이다.
고향사랑기부제는 개인이 자신의 주민등록 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하는 제도로 10만원까지는 기부금 전액을 세액공제 받을 수 있으며 기부금의 30% 범위에서 지역 특산품 등 답례품도 제공되는데 온라인 플랫폼 '고향사랑e음'을 통해 신청할 수 있으며 전국 농협은행과 지역 농·축협 영업점에서도 참여할 수 있다.
가평군 관계자는 "복날을 맞아 고향사랑기부에 참여해 주신 기부자들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "이번 기회에 세액공제와 답례품 혜택은 물론 치킨 교환권 당첨의 즐거움까지 함께 누리며 가평군 발전에도 힘을 보태주시길 바란다"고 말했다.
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