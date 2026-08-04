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하남시, 기관장 화상회의로 민원해결 나서

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  • 하남시는 3일 유관기관장·시민과 화상회의로 교통·통학·재난·소방 등 현안 해결을 논의했다.
  • 이현재 시장은 공공시설 U턴차로·횡단보도 설치, 통학버스 현장체험 확대, 여름철 재난 대응 강화 방안을 제시했다.
  • 기존 공동주택 소방차 전용구역 과태료 부과 등 법령 개정과 안내시설 확충으로 시민 안전과 주차질서 개선을 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 하남시가 유관기관장과 시민이 함께하는 화상회의를 통해 공공시설 주변 교통체계 개선과 통학 순환버스 활용 확대, 여름철 재난대책, 기존 공동주택 소방차 전용구역 제도 개선 등 주민 생활과 직결된 주요 현안 해결에 나섰다.

이현재 하남시장이 지역내 각 기관장들과 화상회의로 민원 해결을 하고 있다.[사진=하남시]

하남시는 지난 3일 시청 상황실에서 하남경찰서, 하남소방서, 광주하남교육지원청 등 4개 유관기관장과 시민 대표가 참여하는 '실시간 비대면 화상회의'를 열고 구체적인 협력 방안을 논의했다고 4일 밝혔다.

이날 회의는 각 기관 집무실과 현장을 실시간으로 연결하는 비대면 화상 방식으로 진행됐다. 이현재 하남시장을 비롯해 오지형 하남경찰서장, 장동권 하남소방서장, 심상웅 광주하남교육지원청 교육장이 각자 집무실에서 모니터로 얼굴을 맞댔다.

안건 당사자인 미사다함께돌봄센터장, 감일고 학부모회장, 하남시 자율방재단장, 미사29단지 입주자대표회의회장 등 주민 대표들도 온라인으로 함께 참석해 현장의 목소리를 전달하고 기관장들과 실시간으로 소통했다.

첫 안건으로 다뤄진 시 공공시설 교통체계 개선은 어린이회관 및 노인복지관 이용 차량이 유턴을 위해 약 1㎞를 우회해야 하는 불편을 해소하는 방안에 초점이 맞춰졌다.

이현재 시장은 1차로 확폭을 통해 130m 규모의 U턴 부가차로를 신설하는 구체적인 해결책을 제시했으며 미사1동 영어도서관 개관에 따른 보행자 안전 강화를 위해 횡단보도 설치도 추진하기로 했다.

이현재 하남시장이 지역내 각 기관장들과 화상회의를 하고 있다.[사진=하남시]

또 이현재 시장은 8월 중 보행량 보완조사를 거쳐 오는 9월 제3차 교통안전심의위원회에 안건을 재상정할 계획임을 밝히며 회의에 참석한 오지형 하남경찰서장 등 관계 기관장들에게 적극적인 심의 협조를 요청했다.

교육 분야에서는 등·하교 목적으로만 운행이 제한됐던 통학 순환버스를 학생들의 현장체험학습까지 확대 활용하는 방안이 다뤄졌다.

감일고 학부모회장이 현장체험학습 지원 제안에 이 시장은 아이들에게 더 넓은 배움의 기회를 제공하고 학부모 부담을 덜어주는 의미 있는 제안이라며 즉각 공감을 표했고 심상웅 교육장도 그 필요성에 대해서는 공감하며 현장체험학습 지원을 위한 별도의 실효성 있는 대안을 함께 강구해 나가기로 했다.

여름철 폭염 및 호우 대비 안전관리 대책에 이 시장은 호우주의보 예상 단계부터 동 행정복지센터 인력을 파견해 24시간 재난안전대책본부를 선제 가동하는 신속 대응 체계를 설명했다.

특히 망월천 하천변 차단시설 추가 설치와 관내 지하차도 8개소 전역의 침수 감지 알람 장치 전수 구축 등 올해 강화된 안전망을 공유하고 오지형 경찰서장과 장동권 소방서장에게 호우특보 발효 시 주민 대피와 교통 통제, 인명 구조를 위한 긴밀한 현장 공조를 제안했으며 폭염 대응을 위해서는 연장 상황관리반 운영과 얼음냉장고 추가 설치 등 취약계층 보호책을 제시했다.

이와함께 기존 공동주택의 소방차 전용구역 불법 주·정차 단속을 위한 제도 개선안에 미사29단지 임주자대표회장은 2018년 소방기본법 개정 이전에 승인된 기존 공동주택의 경우 소방차 전용구역 내 불법 주·정차에 대한 과태료 부과 규정이 적용되지 않아 화재 시 신속한 진입에 어려움이 크다고 건의했다.

현재 하남시 지역 공동주택 144개 단지 중 법적 과태료 부과가 가능한 곳은 16개 단지에 불과한데 이 시장은 시민의 생명과 안전을 위해서는 현장에서 체감할 수 있는 법령 개정이 필요하다고 강조하며 장동권 하남소방서장에게 중앙부처 및 국회에 법령 개정을 공동 건의할 것을 제안했다.

아울러 제도 개선 전까지 소방차 전용구역 안내 입간판 설치와 주·정차 금지 계도 현수막 게시 등 시민 인식 개선 및 자율적인 주차질서 확립 방안도 함께 논의했다.

이현재 시장은 "기관 간의 벽을 허물고 시민 불편 해소를 위해 실시간으로 머리를 맞대는 협력 행정을 통해 더욱 안전하고 살기 좋은 하남시를 만들어 가겠다"고 강조했다.

observer0021@gmail.com

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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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