금산군, '금산금빛시장' 축제 연계 관광시장으로 키운다

AI 핵심 요약beta
- 충남 금산군이 4일 금산금빛시장을 문화·관광형 전통시장으로 육성하겠다고 밝혔다.
- 군은 농특산물 활용 특화상품 개발과 체험프로그램·야시장·청년 참여 콘텐츠를 운영해 관광객을 유치한다.
- 사업 종료 후에도 상인회가 프로그램을 자체 운영해 금산금빛시장을 지역 관광과 상권 활성화 거점으로 정착시킬 계획이다.
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첫 공포 테마 행사에 주민 3000명 방문
[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 금산금빛시장을 지역 축제와 연계한 문화·관광형 전통시장으로 육성한다.
금산군은 올해부터 내년까지 금산금빛시장에서 문화관광형 전통시장 육성 사업을 추진한다고 4일 밝혔다.
총사업비는 7억6000만 원이다. 올해 1년 차 사업에는 국비와 지방비 각각 1억9000만 원씩 모두 3억8000만 원이 투입된다.
군은 금산의 농특산물을 활용한 식음료와 특화상품을 개발하고 시제품 제작에 나설 계획이다. 시장 내 협동조합과 연계해 사업 종료 후에도 자체 생산과 판매가 가능하도록 기반을 마련한다.
관광객 유입을 위한 체험 프로그램도 운영한다. 첫 행사로 지난 주말 시장과 인근 골목, 유휴 공간을 공포 테마로 꾸민 '금빛산장'을 열었다.
행사에서는 귀신사냥과 고스트헌터 챌린지, 공포상자, 타로카드, 포토존, 심야오락실 등 체험·공연 프로그램이 진행됐으며 약 3000명이 방문했다.
앞으로 금산인삼축제 등 지역 행사와 연계한 '금빛 야영' 야시장을 열고, 온라인 홍보를 결합한 보물찾기 프로그램도 운영할 예정이다. 금산군청년네트워크와 함께 별 관측과 시 낭송 프로그램인 '빛과 별'도 선보인다.
금산군은 관련 프로그램을 사업 종료 후에도 상인회가 자체 운영할 수 있는 관광 콘텐츠로 정착시킬 방침이다.
군 관계자는 "특화상품과 야시장, 청년 참여형 콘텐츠를 차질 없이 추진해 금산금빛시장을 지역 관광과 상권 활성화의 거점으로 만들겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com